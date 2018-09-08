巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多與台斷交 美召回這3國大使

美國國務院發言人諾爾特。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美聯社（AP）報導，繼中華民國（台灣）近期接連遭遇中美洲邦交國「離去」的風暴，美國國務院（The State Department）今宣布，同時召回他們駐於巴拿馬、薩爾瓦多與多明尼加共和國（Dominican Republic）3地的大使級外交官，商議當地國情資訊、以及大陸勢力伸入中美洲的範圍與深度。

繼歐盟與大陸後 川普暗示：下個貿易戰目標是「它」

國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在聲明稿中表示，「此次召回名單中，包含駐多明尼加大使伯恩斯坦（Robin Bernstein）、駐薩爾瓦多大使曼恩斯（Jean Manes）、駐巴拿馬臨時代辦康若珊（Roxanne Cabral），政府將與外交官們商議，此三國近期與台灣斷交的決定。以及美國政府將如何能持續和鞏固、對中美洲加勒比海地區經濟的影響力。」

與台灣斷交後，大陸外交部長王毅（圖右）在北京，與薩爾瓦多共和國外長卡斯塔內達（圖左）簽署建交公報。（圖/中新社）

本在美國支持下、我國能維持中南美洲多國的邦交，但近年來、隨著大陸銀彈攻勢也「深入」加勒比海地區，從最早的哥斯大黎加開始、到去年6月的巴拿馬斷交「重傷」，讓我方真正意識到這個區域不再安全。殊不知從巴拿馬以降、短短一年多的時間，多明尼加與薩爾瓦多兩國也先後宣布與我方斷交。此事不僅讓台灣感到震撼，也讓一向視中美洲為後花園的美國政府，開始意識到「事態嚴重性」。

美國國務院對於召回駐中美洲3國大使的聲明。（圖/美國國務院網站）

如今僅剩17個邦交國的我們，如何力保宏都拉斯、尼加拉瓜或是南美「唯一堡壘」的巴拉圭，都將成為未來角力戰中的一大困境。而美方的態度或力量，能否稍稍扭轉這個骨牌效應，也讓外界高度關注。

(中時電子報)

文章來源：US recalls Dominican Republic, El Salvador, Panama diplomats

更多精彩新聞請見國際頻道！
新貿易大戰在即？白宮經濟顧問：… 離譜！馬斯克大暴走 公然呼麻 公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。