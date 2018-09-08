巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多與台斷交 美召回這3國大使

2018年09月08日 08:25 中時電子報 李靖棠

據美聯社（AP）報導，繼中華民國（台灣）近期接連遭遇中美洲邦交國「離去」的風暴，美國國務院（The State Department）今宣布，同時召回他們駐於巴拿馬、薩爾瓦多與多明尼加共和國（Dominican Republic）3地的大使級外交官，商議當地國情資訊、以及大陸勢力伸入中美洲的範圍與深度。

國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在聲明稿中表示，「此次召回名單中，包含駐多明尼加大使伯恩斯坦（Robin Bernstein）、駐薩爾瓦多大使曼恩斯（Jean Manes）、駐巴拿馬臨時代辦康若珊（Roxanne Cabral），政府將與外交官們商議，此三國近期與台灣斷交的決定。以及美國政府將如何能持續和鞏固、對中美洲加勒比海地區經濟的影響力。」

與台灣斷交後，大陸外交部長王毅（圖右）在北京，與薩爾瓦多共和國外長卡斯塔內達（圖左）簽署建交公報。（圖/中新社）

本在美國支持下、我國能維持中南美洲多國的邦交，但近年來、隨著大陸銀彈攻勢也「深入」加勒比海地區，從最早的哥斯大黎加開始、到去年6月的巴拿馬斷交「重傷」，讓我方真正意識到這個區域不再安全。殊不知從巴拿馬以降、短短一年多的時間，多明尼加與薩爾瓦多兩國也先後宣布與我方斷交。此事不僅讓台灣感到震撼，也讓一向視中美洲為後花園的美國政府，開始意識到「事態嚴重性」。

美國國務院對於召回駐中美洲3國大使的聲明。（圖/美國國務院網站）

如今僅剩17個邦交國的我們，如何力保宏都拉斯、尼加拉瓜或是南美「唯一堡壘」的巴拉圭，都將成為未來角力戰中的一大困境。而美方的態度或力量，能否稍稍扭轉這個骨牌效應，也讓外界高度關注。

(中時電子報)