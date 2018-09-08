以聲音凝聚世代 18位藝術家開展「躁集」音樂會

2018年09月08日 09:07 中時 趙靜瑜

亞洲最具代表性之一的實驗音樂藝術節「Asian Meeting Festival（AMF）」首度與台北藝術節合作，集結日本、新加坡、越南、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及台灣總計18位藝術家，展開大型原創音樂會《噪集》（Noise Assembly），用不可預測的聲響開展音樂。

《噪集》由日本知名聲響音樂家大友良英、即興實驗黑膠聲音藝術家水田拓郎（dj sniff）與新加坡聲響音樂家袁志偉領銜策劃，匯聚亞洲各國藝術家一起合作。水田拓郎表示，「噪音可以凝聚人群，尊重彼此的不同。」水田拓郎認為，噪音不一定是難聽的，不應把噪音當作他者，應該試著打開耳朵，傾聽噪音裡蘊含的多元性以及生命力。

參與音樂家包括泰國噪音市集創辦人Wannarit Pongprayoon aka、越南知名獨弦琴獨奏家Ngo Tra My、馬來西亞實驗音樂人Sudarshan Chandra Kumar、印尼唱片音樂家 Tony Maryana、菲律賓聲音音樂家Erick Calilan。台灣音樂家包括黃大旺、許雁婷、鄭宜蘋、音樂製作人Meuko！Meuko！、新媒體藝術家王福瑞、音樂家林以樂、Dino廖銘和、實驗音樂家劉芳一、張欣、張惠笙等。

AMF創始於2005年 ，主要重點在跟專業音樂家之間連結跟互動；2011年日本福島大地震及核能外洩事件後，迫使日本人開始思考人生的意義，AMF將焦點轉向一般大眾和非音樂家，是想透過聲音創作的實踐，凝聚亞洲地區音樂人和一般民眾之間的情誼。

《噪集》以「聲音」為主體，結合不同媒材製造聲響，演出場地不設舞台界線，藝術家散佈在各處，用各式擅長的聲音物件裝置，自發性的即興演出，無法預測，也無法重複，創造一個多層次的聲響環境。袁志偉表示，這次演出希望破除觀眾與表演者之間界線，現場中不會有中心不會有階層，彼此之間有更多互動與連結機會。「觀眾在空間裡自由的與聲音相遇，不再被動的接收聲響，而是讓自己打開感官，感受各種聲音碰撞帶來的樂趣和想像。」兩場演出參與的藝術家不同，這是考驗藝術家彼此默契，也帶給觀眾不同的驚喜。

藝術家許雁婷表示，一切要從張開耳朵聆聽開始，「聲音會因為時間而消逝，當我們不主動聆聽的時候，很多存在的聲音也不存在。」音樂會將於9月8日到9日舉行，地點在中山堂光復廳。

(中時 )