救援不力被公幹 謝長廷怒：你知道東京離關西有572公里嗎？

2018年09月08日 08:48 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

謝長廷在鏡頭前頗為激動，表示大家罵他要罵的具體，自己不斷被三字經問候，連祖宗18代也都被挖出來罵 (圖／翻攝自TVBS新聞)

我駐日代表處近日慘遭網友公幹，原因在於被指救援不力，對受困旅客不聞不問，將矛頭紛紛指向辦事處與駐日代表謝長廷，對此謝長廷不服，表示罵他不適當要舉出具體事實，還表示一堆人根本不知道東京離關西有多遠。

根據TVBS報導，事發2天，謝長廷做出補救，緊急飛往札幌探視受困國人，但對於這幾天網友的批評與謾罵，他顯然相當不服氣，在鏡頭前抱怨說，罵他要罵的具體，接著連問2次「我哪一點沒有爭取到台灣利益了、哪一點沒有站在台灣利益」，接著更表示「有的人年紀輕輕，蠻不講理，罵我三字經、祖宗八代，但我當時在東京，大多數罵的人根本不知道東京離關西有多遠，我在的地方跟關西差572公里啊」。

但不少網友看完更火大，痛批「這嘴臉，好像人民欠他的一樣」、「駐日代表處有六個據點，你人不能到是不會下指令嗎」、「對，東京離關西很遠，那你大阪辦事處在幹嘛？」、「這代表能力不足，你就快點滾下台吧」、「根本就是去日本遊山玩水養老的吧」、「阿不就好委屈」。

事情起因在於，日本接連遭受強颱與強震侵襲，造成多位台灣旅客受困，不知所措，有人向我駐日辦事處求助，卻得到冷嘲熱諷，對比中國大使館積極救援的應變措施可說天差地遠，而謝長廷在災害發生時，還在臉書上反擊吳敦義更引爆網友怒火，痛批駐日辦事處根本可以廢了，不少網友也因而灌爆謝長廷臉書。

(中時電子報)