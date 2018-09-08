離譜！馬斯克大暴走 公然呼麻 公司股價又倒了

馬斯克大暴走 公然呼麻(資料照/美聯社)

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中時電子報

電動車大廠特斯拉（Tesla Motors）今天收盤重挫6.3%，收在263.24美元。股價大挫主因，是投資人對2名主管離職感到憂慮不安，以及執行長馬斯克（Elon Musk）在深夜訪談中公然吸食大麻。

馬斯克上節目公然呼麻(翻攝推特)

馬斯克爭議言行一直不斷，日前才發生痛罵負責泰國洞穴足球隊救援行動的英國潛水員是「戀童癖」失言風波；更早之前還有因亂講話得罪投資分析師，讓特斯拉一夕之間市值蒸發了20億美元。這次更誇張，竟然在接受深夜訪談的節目中，公開吸食大麻！

特斯拉股東之前就已多次傳出不滿馬斯克到處亂放話，質疑他是否適任，並要求他少在推特發文、多睡一點，免得到處造口業生事非。沒想到這回他變本加厲，竟在訪談節目公然吸食大麻，驚人畫面曝光後，公司股價也應聲倒。

創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）指出，馬斯克的行為，愈來愈難以幫助特斯拉成為一家公司。「他的行為直接影響特斯拉股價表現，因為馬斯克就是特斯拉。」

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(中時電子報)

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