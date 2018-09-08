禮賓司長秦剛 升任陸外交部副部長

2018年09月08日 09:14 旺報 陳君碩

據大陸外交部官網顯示，大陸外交部部長助理、禮賓司司長秦剛，已升任外交部副部長，並分管拉美地區事務和新聞、禮賓工作。他也成為外交部領導團隊中，最年輕的副部長。

秦剛在2005到2010年，2011到2014年，曾擔任大陸外交部發言人，外交生涯中曾三度赴英國大使館工作，分別擔任二等秘書、參贊、公使等職，2014年到2017年任禮賓司司長，2017年升任外交部部長助理，近日更上一層樓，成為副部長。

大陸外交部官網近日在「主要官員」列表中顯示，秦剛已成為分管拉美地區事務和新聞、禮賓工作的副部長。

秦剛在多年擔任發言人的生涯，有多次犀利回應獲得大陸民眾好評，譬如2014年時任美國總統歐巴馬訪問亞洲多國，獨漏中國，被認為美國是在針對中國，當時秦剛回應說，「是不是針對中國，我們要看美方是怎麼說、怎麼做的。至於來不來中國，一句話：你來，或者不來，我就在這裡。 」

在回應日本政治人物參拜靖國神社問題時，他表示，靖國神社是日本自身的一筆負資產，如果日本領導人執意要把它背下去，這筆負資產會越來越重。不幸的是，時隔一夜，這筆負資產又加重了。

大陸微信公眾號政事兒指出，秦剛在國家領導人出訪時，常常陪同前往，在新聞聯播畫面，其身影時常出現在國家領導人參與的外交活動中。

(旺報 )