謝長廷被罵翻 羅智強轟：本來就該被罵！

2018年09月08日 09:14 中時電子報 張達智

日本接連遭到颱風、強震侵襲，不少台灣旅客受困滯留。我駐日代表處不但沒有因應措施，受困遊客致電詢問能否提供住宿協助，還遭冷言回應；台灣旅客的不滿在網路發酵，駐日代表謝長廷也被罵翻，臉書湧入大量不滿留言。對此，國民黨台北市議員候選人羅智強直言：謝長廷本來就該被罵！

在外界連番砲轟後，謝長廷7日搭機到北海道協助駐札幌辦事處，他強調若有責任自己定會承擔，面對指責也不覺得委屈。

談到中國大使館派車接人一事，謝長廷解釋，當時沒有任何外國巴士能進關西機場，中國大陸的巴士也是停在11.6公里外接駁，而其他國家像美國、南韓等也沒有派車去接人，也沒人在罵這些國家的大使。

對於謝長廷的作為，羅智強在臉書砲轟，「民進黨不是最瞧不起共產黨嗎？大陸駐日的大使館，還知道到橋頭去接人，還順便接了台灣人。謝長廷天天巴結日本，欺壓國人；插手國內政爭、連日本發生天災，台灣人民受困時，謝長廷不思關心國人，卻不忘透過臉書大譙國民黨，像個木頭人裝死裝睡，把台灣受困民眾撇在一邊，事後還極盡推諉之能事。」

羅智強更說，「謝長廷真有點羞恥心，就該做出三點宣布：

第一，公開向國人道歉謝罪；

第二，宣布關閉臉書不再對國內政局指三道四；

第三，專心盡好「外交官」本分，全力善後。」。

對此，網友回應「本來就不應該派一個什麼都不想作只想賣核食的老頭去日本」、「這三點不足以撫平憤怒，應該直接撤換駐日代表，並交由懲戒委員會懲戒」、「知恥 他就辭職了 怎還會臉皮厚貪戀職位ㄋ？」。

(中時電子報)