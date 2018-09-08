男女不可同桌吃飯！ 印尼亞齊省再頒嚴苛禁令

2018年09月08日 09:29 中時電子報 李靖棠

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，奉行保守伊斯蘭律法、並擁有自治權的印尼亞齊省（Aceh province），近日新頒布一項新規定引發國際媒體熱議。新規定中禁止，男性和女性在餐廳或咖啡廳內同桌吃飯，除非他們是夫妻、情侶或家屬關係，否則都將被視為觸犯法律的行為。對於此項禁令，亞齊省高層官員認為，能讓女性保持「行為端正」。

Crowds Cheer As Gay Men Are Caned in Indonesia (HBO)

這項禁令的範圍包含同事，中午休息時間共同用餐也被禁止，除非他們的父親、兄弟或丈夫也在場，才能被允許男女同桌吃飯。當地執行沙里亞法（Sharia law）的機構負責人Jufliwan向外媒表示，「此法令能保障女性的尊嚴，讓她們可以更舒適、自在地保持行為端正，並且不用擔心違反律法。」

在保守的印尼亞齊地區，一旦違反律法、是會被公開處以鞭刑罰則。（圖/美聯社）

事實上，禁令除了限制男女之間的距離外，另一部份則是規定、晚間9點以後，當地女性若無親屬或丈夫陪伴之下，餐廳與咖啡館有權拒絕提供服務。不過官方表示，此規定並非強制罰則，即使「不遵守」也不會遭到處罰。

位於蘇門答臘島北端的亞齊，由於過往長年與荷屬印尼分離，故當地一直存在分離運動的勢力，風俗也和其他地區不同。是印尼唯一實施伊斯蘭教法的省份，並擁有2006年批准的《亞齊自治法》保護。對於違反教規和法律的民眾，採用「公開鞭刑」的嚴厲懲罰。對於女性的限制，早在3年前、首府班達亞齊（Banda Aceh）的政府就已禁止，女性在晚間11點後、獨自進出咖啡館或體育場所，如今又出現新禁令，再次讓保守的亞齊躍上國際版面。

(中時電子報)