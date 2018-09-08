第20屆98投洽會金鑰匙 開啟陸面向全球財富

20屆98投洽會金鑰匙 8日於廈門會展開啟。（王雅芬攝影）

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福建省宣傳部梁建勇部長與來自一帶一路沿線的各國媒體記者寒暄後合影。（王雅芬攝影）

以「貫徹新發展理念，融入一帶一路，促進雙向投資」為主題的第二十屆中國國際投資貿易洽談會8日至11日在廈門市舉辦，福建透過邁向20屆的廈門98投洽會，這把含金量超高的鑰匙，開啟了大陸面向世界的財富大門。

從1997年開始至今，投洽會隨著規模、參與國家數目的不斷提高，除了凸顯廈門口岸招商的功能，也對廈門產業結構調整和技術升級起了重要作用，利用外資帶動整個城市與國家發展的方式果真是高招。

7日下午福建省宣傳部梁建勇部長、徐姍娜副部長等一行人也特地至廈門展會新聞中心，關心來自各地的媒體朋友，投洽會期間採訪，發稿工作環境的便利與功能是否完備。建議大家可以用各自客觀視角將投洽會過去、現在完整呈現出來，今年來自一帶一路沿線各國的媒體也加入此次採訪行列，展現投洽會20屆來豐碩成果與對世界的影響力。

投洽會期間同時舉辦包括「國際投資論壇」、跨國公司座談會在內的80多場會議論壇及資訊發佈活動。其中WAIPA世界投資大會，邀請來自全球100多個國家和地區的投資促進機構，與外商直接投資政策和策略相關的政府官員及發展部門領導人、私企代表、專家學者等與會。這也是世界投資促進機構協會（WAIPA）成立23年來首次在中國舉辦世界投資大會。

(中時 )

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