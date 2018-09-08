美中經貿戰續打 台灣牌出手

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旺報

美中經貿戰之際，台灣牌再出手，因為和中華民國斷交，美國國務院台北時間8日宣布，召回駐多明尼加（Dominican Republic）、薩爾瓦多（El Salvador）與巴拿馬（Panama）使節，國務院發言人Heather Nauert指出，「召回他們是為了了解這些國家最近不再承認台灣的決定」（for　 consultations related to recent decisions to no longer recognize Taiwan,）。根據俄羅斯新聞網Sputnik新聞報導。

美中經貿戰之際，美國曾數度拋出北韓和台灣議題。如今則是在新一波兩千億美元關稅蓄勢待發之外，美國總統川普又提出可能課徵新關稅，國務院也再度加碼。

另據中央社報導，美國國務院台北時間8日以發言人諾爾特（Heather Nauert）名義發出聲明表示，已經召回駐多明尼加大使柏恩斯坦（Robin Bernstein）、駐薩爾瓦多大使馬尼斯（Jean Manes）與駐巴拿馬代辦康若珊（Roxanne Cabral），以了解這3國與台灣斷交的決定。

諾爾特在聲明中表示，這3位使節將與美國政府領導階層官員商談，討論面對中美洲與加勒比海地區，美國應如何支持強勁、獨立且民主的機制與經濟。

總統蔡英文2016年上任後，原中美洲邦交國巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多分別在去年6月、今年5月與8月宣布與台灣斷交，並隨即與中國建交。美國已經對此表達關切，並有檢討美國與這3個國家關係的呼聲。

(旺報 )

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