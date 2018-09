美中經貿戰續打 台灣牌出手

2018年09月08日 10:56 旺報 許昌平

美中經貿戰之際,台灣牌再出手,因為和中華民國斷交,美國國務院台北時間8日宣布,召回駐多明尼加(Dominican Republic)、薩爾瓦多(El Salvador)與巴拿馬(Panama)使節,國務院發言人Heather Nauert指出,「召回他們是為了了解這些國家最近不再承認台灣的決定」(for consultations related to recent decisions to no longer recognize Taiwan,)。根據俄羅斯新聞網Sputnik新聞報導。

美中經貿戰之際,美國曾數度拋出北韓和台灣議題。如今則是在新一波兩千億美元關稅蓄勢待發之外,美國總統川普又提出可能課徵新關稅,國務院也再度加碼。

另據中央社報導,美國國務院台北時間8日以發言人諾爾特(Heather Nauert)名義發出聲明表示,已經召回駐多明尼加大使柏恩斯坦(Robin Bernstein)、駐薩爾瓦多大使馬尼斯(Jean Manes)與駐巴拿馬代辦康若珊(Roxanne Cabral),以了解這3國與台灣斷交的決定。

諾爾特在聲明中表示,這3位使節將與美國政府領導階層官員商談,討論面對中美洲與加勒比海地區,美國應如何支持強勁、獨立且民主的機制與經濟。

總統蔡英文2016年上任後,原中美洲邦交國巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多分別在去年6月、今年5月與8月宣布與台灣斷交,並隨即與中國建交。美國已經對此表達關切,並有檢討美國與這3個國家關係的呼聲。

(旺報 )