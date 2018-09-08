台人慘被放生 洛杉基揭政府只願派專機救「詐騙犯」！

2018年09月08日 10:25 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

資深媒體人周玉蔻。（圖擷取自YouTube）

近期受颱風襲擊日本影響，台灣旅客受困日本，卻慘遭駐日代表處冷言相待，代表謝長廷直至昨日終於現身，但仍硬拗說，「別國也沒使館派車救國人，但沒任何人罵這些國家的大使」。對此自由作家洛杉基臉書狠酸，「台灣政府只有從海外接詐騙犯時，才會派專機及大批人員護送回台」。

25年來最強颱風燕子4、5日重創西日本和北日本，北海道6日凌晨也發生大地震，颱風使關西機場受災嚴重，造成包括台灣旅客在內的數千人被困，6日謝長廷指稱，「大陸大阪領事館派巴士去機場接受困旅客的傳言不實」，後來證實陸使館的車是在機場對岸接人。謝長廷的反駁引起網友怒罵洗板。

(圖／翻攝自 台灣傻事 臉書頁)

據大陸網友創建的粉絲頁「台灣傻事」，也在6日發文說，「在記憶中，台灣政府只有多次派專機去接詐騙犯回台」。

洛杉基說，「記憶中，台灣政府只有從海外接詐騙犯時，才會派專機及大批人員護送回台。」洛杉基表示，日本機場淹大水，台灣人還期待政府能派專機去接、由駐日代表處派人去接待？」洛杉基還諷刺，「人就是沒被大水淹死，回國後恐怕會被綠營的立委及名嘴的口水淹死！」

網友也紛紛批評，「攤上這樣的政府，高貴的臺灣人好幸福啊！」、「助日代表完全不能協助台灣同胞，網路媒體鬧得沸沸揚揚，謝長廷出盡洋相」、「詐騙犯在台灣是最有人權的」、「只會領錢，其它的幹不了什麼事！快點下台換人吧。」、「為什麼有這種爛政府？沒有是非沒有羞恥心」。

(中時電子報)