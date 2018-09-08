NBA》講真話？納許：選在湖人結束生涯是錯誤

隨著即將成為籃球名人堂的一員，納許總算把真心話講了出來。(美聯社)

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中時電子報

即將進入籃球名人堂的傳奇控衛納許，如今總算把埋藏在心裡的話講了出來！生涯最後2年選擇加盟湖人，卻因傷痛只打65場就告退役，納許8日總算說出真心話，「我得到能在湖人結束職業生涯的機會，但這卻是巨大的錯誤！」

因為職業生涯「大器晚成」的納許，直到30歲的那個球季，也就是2004年加盟太陽後才告爆發，當他待在太陽8年期間，除了兩次獲選年度MVP，單季場均助攻幾乎都在兩位數以上，但在2012年夏天，他做出生涯最重要的決定。

這個決定就是當時納許原本也接到尼克、暴龍兩支東區球隊的邀約，但他決定加盟爭冠呼聲較高的湖人，畢竟當時湖人陣中還有「小飛俠」布萊恩、「魔獸」霍華等球星，沒想到加盟湖人之後，一切都並非如同納許所想像那樣順利。

湖人在2012-13年球季，布萊恩明顯逐漸退化，加上霍華跟隊友關係欠佳，雖然湖人仍然闖進季後賽，卻在首輪就遭馬刺橫掃出局，納許也因背傷纏身，效力湖人兩個球季只打65場，只好在2014年夏天宣告退休，仍跟總冠軍絕緣。

「能夠加盟湖人，還是一個難以置信的機會，」不想把話說太僵的納許表示，「我也很開心能在生涯末期做出如此嘗試，且不斷跟傷痛做出爭鬥，我這一輩子從未那麼拚命過，我也永遠不會忘記我在湖人得到的所有關心與支持。」

(中時電子報)

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