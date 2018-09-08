為何大陸能派車？　謝長廷竟扯：因為大陸過去常抗爭呀！

駐日代表謝長廷。(中時資料照片)

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中時電子報
/整理報導

為了彌補關西機場救災的失誤，北海道地震後，駐日代表謝長廷趕赴北海道札幌辦事處開設急難中心。針對外界的批評，謝長廷受訪時表示，他們搞不清辦事處和駐日代表處不同呀！而對於為何大陸能派車處理，謝長廷表示因為過去他們其實發生很多這種抗爭，就是說乘客不走，留在機場抗爭，唱國歌之類，也鬧了很大的事情，像今年1月24日就是這樣嘛！

根據《ETtoday》新聞雲報導，對於民眾指出駐日代表處處理態度冷淡，謝長廷表示民眾都說打電話到駐日代表處，其實沒有啊，我們沒有接到這個電話，但要道歉的話，要看哪一點，如果駐大阪辦事處是錯的，那大阪應該道歉呀！但是外交部在查呀，大阪是外交部認命的呀，那外交部要處理呀，札幌辦事處其實也是另一個辦事處，但是我們都是基於外交系統來支援。

記者問到現在很多人民的批評是針對大阪的處事態度，謝長廷回應他們都搞不清楚，其實他們都說是打電話到駐日代表處，其實沒有啊，駐日代表處沒有接到電話，是大阪辦事處，中國是大阪領事館，他沒有很清楚嘛！我這樣查一下，世界上沒有一個國家要派車去接，其實也沒有，那中國是集合啦，就是說把旅行社通通集合，因為過去他們其實發生很多這種抗爭，就是說乘客不走，留在機場抗爭，唱國歌之類，也鬧了很大的事情，像今年1月24日就是這樣嘛！所以他們需要集合叫大家趕快走，那我們其實沒有這個需要。而問到究責方面，謝長廷表示現在就是北海道第一優先。

對於謝長廷的回覆，Youtube底下網友留言砲轟，「廢話你們放颱風假啊」、「你們沒有接到電話，是因為你們沒有人在接電話吧！官網不是就大喇喇的說你們放颱風假了嗎？啊不是叫大家寄e-mail？不會去看一下信箱爆了沒逆？」、「靠北，人家中國在救自己國人你還在搞政治鬥爭」，更有網友抨擊謝「用鼻孔看人啊？你不是說選輸要退出政壇？」、「駐日代表沒做為，講幹話很會」、「民進黨的嘴臉，最大黨果然不一樣」。

(中時電子報)

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