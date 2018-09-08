邱議瑩再穿長裙勘災 網友狂問：波蘭買的飄飄裙嗎？

2018年09月08日 10:21 中時電子報 邱文秀

邱議瑩再發臉書寫823淹水勘災結果，附上的勘災照片又是穿花花長裙，又被網友狂貼留言洗版「聽說你穿飄飄裙戴墨鏡去勘災呀？是波蘭買回來的嗎？」(邱議瑩)

水災過去13天後，邱議瑩終於關心燕巢危屋，但一身飄逸長裙洋裝外加時尚太陽眼鏡出現，彷彿要去看秀，看到現場媒體還酸「太關心我了吧!」，網友也酸她「下次改穿婚紗禮服勘災吧！﻿」(中天新聞)

民進黨立委邱議瑩日前在南部水災時期赴波蘭「外交救災」，回國後穿著飄逸長裙洋裝加時尚墨鏡到選區勘災被網友酸爆封「勘災最佳造型作秀獎」，臉書留言破萬條。昨日邱議瑩再發臉書寫823淹水勘災結果，附上的勘災照片又是穿花花長裙，又被網友狂貼留言洗版「聽說你穿飄飄裙戴墨鏡去勘災呀？是波蘭買回來的嗎？」

823暴雨後，南部多處泡在大水裡，民進黨立委邱議瑩的選區高雄燕巢，也因為823水災，有6戶民宅地基被沖垮。但邱議瑩跑去波蘭「外交救災」，連助理都沒出現關心選民。水災過去13天後，邱議瑩終於關心燕巢危屋，但一身飄逸長裙洋裝外加時尚太陽眼鏡出現，PTT八卦版鄉民也批「這真的很沒sense」、「穿這樣是要去百貨公司吧」。

邱議瑩在8月30日於臉書發的波蘭外交文，也被網友狂灌留言一度多到1萬多條，但被質疑狂刪留言，目前已剩不到1萬則留言。

昨日邱議瑩又在臉書發823淹水勘災文，並附上多張勘災照片，只是照片中的她又穿著白色上衣加上花花長裙，配上粉紅色透明雨衣在雨中勘災。讓大家又關注起她的勘災服裝時尚，網友在底下狂貼留言「聽說你穿飄飄裙戴墨鏡去勘災呀？是波蘭買回來的嗎？聽說你穿飄飄裙戴墨鏡去勘災呀？是波蘭買回來的嗎？聽說你穿飄飄裙戴墨鏡去勘災呀？是波蘭買回來的嗎?」

網友們說「這套肯定是義大利設計師sit down please的作品...」、「下次記得穿白紗出來，今天穿的飄飄裙真的不適合妳」、「妳是走紅地毯嗎？」、「你不是要外交救災 日本有台灣人回不來不快去救災 作秀幹嘛」、「所以外交成果是買了一件飄飄裙嗎？？？」、「長裙在波蘭買的嗎?」、「拜託 水災耶, 這麼久才來勘災, 水早就退了, 水災是不等人的;台灣有一句諺語說::火車過了,才在吹喇叭」、「波蘭買的太陽眼鏡跟裙子咧?」、「怎麼都沒波蘭的照片，應該分享一下吧」、「粉紅色透明雨衣很時尚，配長裙很好看」、「勘災穿長裙？ 拜託，你是想展示新裙子嗎？...拜託，這是水災欸？！！！！ 假鬼怪假嗎？」、「所以去波蘭外交對美濃及相關選區的貢獻是什麼？怎麼不說明一下？」

(中時電子報)