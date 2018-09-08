日皇室喜慶悠仁12歲生日 但兩姐姐卻反成嬌點

2018年09月08日 10:26 中時電子報 李靖棠

據朝日新聞報導，身為日本皇室少數男性繼承人之一、秋篠宮親王幼子悠仁，於本月6日迎來12歲的生日，日本宮內廳釋出多張、他與姊姊真子和佳子內親王的照片，身穿水藍色格子襯衫的悠仁，宛如一名小大人般，和姊姊們開心地赤坂御用地玩耍。不過，雖然是皇室寶貝的「獨苗」，但悠仁的名氣卻遠遠不如兩位姊姊高。

悠仁さま12歳のお誕生日 両陛下らにごあいさつ(18/09/06)

目前是皇室第三順位繼承人的悠仁親王，現就讀於御茶水女子大學附屬小學6年級，雖還不需像姊姊一樣承擔公務責任，但隨著來年現任天皇退休、父親秋篠宮親王文仁的責任也將擴大，悠仁的角色和未來皇室繼承制度改革的討論勢必將再起。

身為日本皇室第三順位繼承人、悠仁於6日慶祝他12歲生日。（圖/美聯社）

在高齡百歲、天皇叔父的三笠宮崇仁親王（Prince Mikasa Takahito）去世後，目前日本皇位繼承人選共有4名，第一順位是皇太子德仁，依序順位則是秋篠宮文仁親王（Prince Akishino Fumihito）、悠仁親王、常陸宮正仁親王（Prince Hitachi Masahito）。其中身為天皇幼弟的第四順位正仁親王亦已高齡80歲。兩名皇子與王妃也都年過半百，僅倚賴悠仁此一系獨苗實屬危險。

與真子（圖左）、佳子（圖右）兩名姊姊玩泡泡的悠仁（圖中央）。（圖/美聯社）

相較於男丁稀缺，正處於青春年華的女性皇族至少有三名，包含太子之女愛子、悠仁的兩個姊姊真子（Princess Mako of Akishino）與佳子（Princess Kako of Akishino）內親王。但目前《皇室典範》第12條的規定「皇族女子與天皇及皇族以外的人結婚，即脫離皇族身份。」是讓支持改革者最頭痛的條文之一。2006年悠仁出生前，日本皇室、政府、國會與民間本正進行改革，要讓愛子公主得以獲得繼承權，但此事卻隨著悠仁到來、就此無疾而終。

秋篠宮家兩名公主，真子與小室圭的婚事似乎暫告一段落，剛從巴西訪問回國的她，也全力協助父親處理公務；而佳子公主則因為尚無緋聞或婚事傳出，秀麗的外貌、讓她成為當前日本皇室最受歡迎的女性成員之一。

(中時電子報)