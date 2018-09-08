一技在手夢想成真 嘉藥烘焙培訓班助失業者圓夢

嘉南藥理大學辦理餐飲服務類失業者職業訓練「精緻西點烘焙培訓班」，25位學員展現接受400小時訓練廚藝，成果亮眼。（曹婷婷攝）

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一技在手夢想成真！台南市政府勞工局職訓就服中心委託嘉南藥理大學，辦理餐飲服務類失業者職業訓練「精緻西點烘焙培訓班」，25位學員展現接受400小時訓練的廚藝，成果亮眼，遠自台北而來的賴姓學員懷著創業夢，而不惜南下參加培訓班，期許結業後，如願完成西點烘焙師夢想。

培訓班結合嘉藥餐旅系完善設備與優良技藝師資，課程設計涵蓋餅乾、蛋糕、歐式麵包及糖果等西點烘焙產品實作，再搭配咖啡、茶、果汁與花果茶類各式飲品，學員透過菜單設計、產品製作、流程管控至餐飲服務一系列專業課程養成，學習西點佳餚應具備的理論觀念、專業製作技術和服務認知，冀望結業後學員能將烘焙技能運用於職場，成為西廚明日之星。

計畫主持人、餐旅系龔聖雄副教授表示，職訓班除提供失業者習得就業技能外，受訓期間符合特定對象資格者，更可以領取生活津貼，讓參訓者能安心學習，學員包括長期失業者、中高齡或中低收入戶有工作能力的待業者，所有學員受訓後共同理想就是盡速謀得一職或自行小本創業；另外，餐旅系也額外輔導4位學員報考烘焙丙級證照，將於9月參加考試。

嘉藥餐旅系主任黃輝雄指出，餐旅系辦學績效及學生成就屢獲肯定，也努力配合政府政策，積極爭取辦理職業訓練班，將餐飲專業課程結合產業潮流，讓失業者立即具備就業能力，貢獻社會，至今成功案例亦不計其數；只要參訓者有強烈工作意願，課程中用心學習，必能擁有一技之長，訓後並輔導就業，協助學員順利重返職場。

(中時 )

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