網友挑《延禧攻略》穿幫鏡頭 牛仔褲、手機超搶眼

皇上抱瓔珞本來是件浪漫的事，但瓔珞露出一雙美腿似乎不合規定。（取自新浪微博＠v领淡蓝小裙裙）

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旺報
佘詩曼歪坐在床上，溫柔地為兒子整理衣，旗袍下的深藍色的牛仔褲很搶眼。（取自新浪微博＠我一直和天空戀愛著）
皇上辦公，但手機響了怎麼辦？（取自鳳凰網）

宮廷劇《延禧攻略》劇中，女主角「魏瓔珞」有仇立刻報，不讓人欺負的強硬作風，讓該劇紅遍兩岸，不過，也有觀眾劇時，眼尖地發現許多好笑的穿幫鏡頭，例如聶遠飾演的乾隆皇帝低頭批奏章，時，案桌下突然有光點，原來是一支白色背殼的手機，這下立刻讓觀眾從300年前的清朝回到2018年。

美麗宮裝下，眾家嬪妃似乎有各自的穿著搭配，例如魏瓔珞被皇上公主抱時，旗裝開衩的下擺露出的不是美麗的綢緞褲子，而一雙光溜溜的美腿，觀眾理解，表示：「拍古裝劇，一身厚戲服，也真的太熱了！」。

佘詩曼飾演的嫻妃，歪坐在床上，溫柔地為兒子永璟整理衣服時，旗袍下也露出深藍色的牛仔褲，既時尚又顯腿長，還沒有太大的違和感。

聶遠這位皇上也走時尚風，細緻的龍袍下，居然是雙黑色球鞋；而皇后起身面對跪伏請罪的嬪妃，身後居然出現一張藍色的塑膠凳子，頗讓人出戲。

不過，最誇張的是宮女錦繡嫉妒魏瓔珞，走到房間，拿茶壺裡的水潑魏瓔珞，秉持有仇必報觀念的魏瓔珞，立刻拿了一桶水，潑了錦繡一身，霸氣作風圈粉無數，但下一刻和魏瓔珞對話的戲，身上的衣服卻是乾的，觀眾質疑，這衣料也太厲害了。

(旺報 )

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