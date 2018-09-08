一顆4.5萬的壞西瓜 要了超商員工和老夫妻3條人命

2018年09月08日 10:43 中時電子報 張達智

風景秀麗的大陸河北省秦皇島市，9月1日驚爆一起3死命案，起因竟然是一顆壞掉的西瓜！

9月1日傍晚6點多，秦皇島海港區海陽路上的凱東超市，買東西的人潮絡繹不絕。突然，超市的一名男性員工拿了一把刀從後門衝出來，對著剛從超市出來的一對老夫婦猛捅10多刀，老夫妻當場倒地身亡，而兇嫌事發後也自殺身亡。

據大陸新浪網報導，被害老夫妻是該超市常客，砍人的男員工叫趙廣軍，負責管理超市的蔬菜和水果攤。據了解，老夫妻因為對在超市買的西瓜不滿意，曾與超市的工作人員吵過幾次架。

9月1日這天，老太太又來超市吵，在超市旁邊做生意的小販向記者表示，剛開始趙廣軍同意賠償30元（人民幣），後來又漲到300元（人民幣），但是老太太仍不同意，竟然獅子大開口，要求1萬元（約新台幣4.5萬元）的賠償。

不久，老太太帶著老伴回到超市繼續吵，爭吵的聲音相當大，過沒多久，就發生了慘案。另一名與趙廣軍熟識的常客表示，超市員工一個月薪水最多也就3000元（人民幣），要他賠1萬元，他哪有錢賠，更何況這一點也不合理。

至於被刺死的老夫妻，和他們同住一個社區的居民表示，兩人經常因為一點小事和大家斤斤計較，還開口罵人，社區的居民都和他們不太合得來。據了解，老夫妻年約70歲，男的是外貿公司退休的員工，女的之前做貂皮生意，家境富裕，但是愛占小便宜。

(中時電子報)