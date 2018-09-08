台中》綠轟出奧步抹黑 盧秀燕：不做壞事就不怕人知道

2018年09月08日 10:51 中時 王文吉

盧秀燕（中）在市議員賴朝國（右二）及里長參選人陪同下，向觀世音菩薩上香祈福。（王文吉攝）

盧秀燕按既定步調，連續掃街兩大市場，對於綠營將召開記者會抨擊，似乎老神在在。（王文吉攝）

盧秀燕前往潭水亭廟前市場拜票，一一向攤商及採買民眾握手。（王文吉攝）

盧秀燕前往潭水亭廟前市場拜票，一一向攤商及採買民眾握手。（王文吉攝）

拜票兼工商服務！盧秀燕（中）及市議員賴朝國（右）協助推銷「花蓮網室健康豬香腸」。（王文吉攝）

台中市長選舉，藍綠隔空互轟！林佳龍競選總部將召開記者會，炮轟對手盧秀燕陣營「假民調、真奧步」，並有4位證人出面揭發「國民黨造謠，抹黑無下限」。針對綠營抨擊，盧秀燕8日上午按既定步調，前往潭子連續掃街兩大市場，她老神在在表示「不做壞事情，不怕人家知道！我們只有兩蕉，一步一腳印尋求民眾支持。」

盧秀燕深入市場拜票不停歇，挑戰「半日雙市」行程，8日上午由市議員賴朝國、前立委楊瓊瓔及里長候選人等陪同，前往頭家厝市場及潭水亭廟前市場拜票，喊出「潭子要改變，投給盧秀燕！」

盧秀燕並至潭水亭觀音媽廟上香祈福，針對綠營回擊她出選舉奧步，她老神在在按既定行程掃街，並在廟前淡定回應對手。

「不做壞事情，不怕人家知道！」盧秀燕表示，希望民進黨開大門、走大路，還是要尋求像我們這樣，市場掃街拜票的方式，向鄉親尋求支持。

盧秀燕秀出空空雙手說，「像我們就只有兩串香蕉，用我們誠懇的心，一步一腳印去向市民朋友們，拜託大家投票。」

盧秀燕強調，變相的送禮或請客，或是後援會等方式，其實沒必要，尤其對手是現任市長，擁有龐大行政資源，若做得好，就不用送禮，也不必請吃飯。

(中時 )