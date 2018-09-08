台北》前柯粉出面反柯？丁守中：這次約24％不會再投他

2018年09月08日 11:24 中時 楊佳穎

蔣萬安陪同丁守中掃市場。（楊佳穎攝）

蔣萬安陪同丁守中掃市場。（楊佳穎攝）

國民黨台北市長參選人丁守中8日上午在國民黨立委蔣萬安等人陪同下，前往長春市場掃街拜票，沿途有熱情民眾、攤販要求合照，也有攤販送上大蒜高喊「凍蒜」，場面互動熱絡。對於民進黨籍參選人姚文智陣營找來「前柯粉」批柯，丁守中表示，從民調上來看，上次投柯的「這次大概有24%不會再投他」；丁陣營補充，數據出自柯2014年勝選時得票率57%，減去最新媒體民調33%支持度的結果。

丁守中8日一早前往長春市場掃街拜票，除了蔣萬安全程陪同，另有台北市議員葉林傳、陳炳甫、林亭君、議員參選人王浩等人到場。

對於首次陪同丁守中掃街，蔣萬安表示，先前曾與丁守中一同出席很多活動，接下來也會繼續安排，尤其離投票剩80餘天，倒數階段會更密集幫助丁守中與基層民眾互動、接觸。他也說，一路從青年政策記者會、三對三籃球比賽、走晴光市場、文昌宮等活動，有百桌平安餐，丁都逐桌敬酒，可看出民眾反應熱烈，顯示丁守中的支持度不斷提高。

蔣萬安指出，丁守中過去這段時間一直勤走基層，昨日到中正區也獲得很大的支持及迴響，尤其選戰打到最後熱度一直在加強，民眾開始關注候選人實際政見，也會檢視現任者過去政績，「這回歸到理性面，當民眾投票那刻，會做出最好的決定」。

對於強颱、地震接連重創日本，大批台灣旅客滯留並對我駐日單位多所抱怨，駐日代表謝長廷的臉書也被網友罵聲灌爆；丁守中則直轟，謝長廷身為駐日代表，對旅客、民眾面對的苦，竟沒辦法在第一時間紓解困難，「這方面嚴重失職」。

(中時 )