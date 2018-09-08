洪孟楷：每月60萬供養 謝長廷把「駐日」變「助日」！

駐日代表謝長廷。(中時資料照片)

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中時電子報

颱風、強震連續重創日本，台灣上千旅客受困日本求助無門，還遭駐日代表處冷言相待。針對外界批評，駐日代表謝長廷連日不斷反駁，引起網友怒罵洗板。國民黨文傳會副主委洪孟楷指出，如果現在發起投票，票選蔡英文政府最不適任閣員，把駐外代表也納入票選的話，駐日代表謝長廷恐怕沒有第一、也有前三，說是史上最離譜駐日代表，應是當之無愧。

洪孟楷在nownews發文，現在去吵大陸派出接駁車而台灣沒有，意義已經不大。討論的重點應該是，我們的駐日代表處到底有沒有敏感度或預料，可能在颱風天裡會有台灣旅客需要緊急協助？有沒有預先做好計畫，當有台人求助時能夠分abc等方案告知該如何處理？很可惜的，這一次、也許之前的每次天災都沒有準備！

洪說，駐外代表通常被記憶只有兩種可能，做好、或是做差，謝長廷卻令人嘆為觀止的走出自己的第三條路，把「駐日」代表當成「助日」代表。無論從要求開放日本核食進口、漁民權益維護、乃至於近期針對台灣慰安婦阿嬤的真相及道歉，謝長廷不但總與國人主流民意站在相反方向，還每每強調日本官方立場，讓人更加錯亂。

洪指出，謝長廷每年領取中華民國政府薪資約588萬，還未包括教育補助、津貼，再把配車、秘書等人員薪資加上，等於每個月花費國人60萬納稅錢在供養，如今一個水災讓謝長廷離譜行徑再添一樁，人民是否可以告發政務官詐領薪水？

(中時電子報)

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