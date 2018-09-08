英報告指香港自由受打壓　陸外交部：荒謬可笑

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旺報
賴志昶

英國政府6日發布《香港問題半年報告》指出，香港的高度自治、人權以及自由受到壓力。對此，大陸外交部發言人華春瑩7日指出，英國以監督者自居，對香港事務說三道四完全是荒謬可笑的，也是中方完全不能接受的。

華春瑩表示，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民依法享有的基本權利和自由受到憲法、香港基本法以及香港本地法律的充分保障，這一事實不容否認。

華春瑩強調，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干預，英國對香港的所謂「責任」是不存在的。

這位發言人表示，中方對英國政府定期發表所謂《香港問題半年報告》、對香港事務妄加評論表示強烈不滿和堅決反對，「要求英方正視現實，停止發表有關報告，停止干預香港事務」。

此外，對於英國軍艦進入西沙群島領海有可能影響中英自貿談判，華春瑩指出，關於英國軍艦擅自闖入中國西沙群島領海一事，中方已向英方提出了嚴正交涉。

華春瑩認為，英方的做法是錯誤的，明顯違背了英方領導人表示願同中方共同打造中英關係「黃金時代」的共識和精神，將對中英關係發展產生不利影響，「希望英方能夠認識到這一問題的嚴重性，採取實際行動糾正錯誤」。

(旺報 )

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