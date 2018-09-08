掰彎情敵搶回女友...直男意外掰彎自己

曼努耶維格納烏（左）企圖掰彎盧卡斯費拉羅。（GagaOOLala提供）

友善列印
中時
《教練與男孩》。（GagaOOLala提供）

阿根廷名導馬可柏格（Marco Berger）的電影向來以「掰彎直男」聞名，每部作品皆有挑逗直男、若有似無的曖昧情，《掰彎直男B計劃》就敘述想與前女友重修舊好的直男，藉由引誘對方新男友試圖掰彎他來破壞戀情。

《掰彎直男B計劃》中，一位想與前女友復合的直男，千方百計要破壞她的新戀情，A計畫中設計前女友偷吃但宣告失敗，接著腦袋動到她新男友身上，展開B計畫引誘情敵，試圖用掰彎他的手段來破壞他們的感情，甚至假藉排戲與他扮演情侶接吻，沒想到自己對他放了真感情，不小心「掰彎自己」！

《掰彎直男B計劃》的主角之一曼努耶維格納烏（Manuel Vignau）與導演馬可柏格合作密切，也曾主演他另一部長片《我心遺忘夏威夷》。他在《掰》片中飾演把前女友甩掉，但看到對方另結新歡又想把她搶回來的痞子直男，吊兒啷噹的模樣與《我心遺忘夏威夷》中的內斂暖男大異其趣，顯示他能放能收的精湛演技。另一位主角盧卡斯費拉羅（Lucas Ferraro）則是阿根廷的電視紅星，電影作品不多卻也屢獲肯定，並以本片獲得FilmOut聖地牙哥同志影展最佳男配角。

馬可柏格以曾在金馬奇幻影展放映的《我心遺忘夏威夷》（Hawaii）和《男色假期》（Taekwondo）深獲台灣觀眾矚目和喜愛，被台北金馬影展選映的另一部作品《平行時空遇見你》（Butterfly）也評價不俗，熟知他的影迷都知道他最會用掰彎直男的劇情來挑逗觀眾，以及透過似有若無的吸引力、若隱若現的裸體和直視褲襠的鏡頭來吊人胃口，滿足所有對直男的性幻想。

馬可柏格的頭兩部長片代表作將於本周起在「GagaOOLala同志電影線上看」獨家上架，包括獲柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片、在台北金馬影展放映時廣獲好評、描述禁忌師生戀的《教練與男孩》（Absent）；以及從未在台放映播出的《掰彎直男B計劃》（Plan B），9月7日和14日在「GagaOOLala同志電影線上看」全台獨家上架。

(中時 )

網友挑《延禧攻略》穿幫鏡頭 牛… 阿部寬下海當牛郎 全裸激戰影后…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。