掰彎情敵搶回女友...直男意外掰彎自己

2018年09月08日 12:12 中時 潘鈺楨

《教練與男孩》。（GagaOOLala提供）

阿根廷名導馬可柏格（Marco Berger）的電影向來以「掰彎直男」聞名，每部作品皆有挑逗直男、若有似無的曖昧情，《掰彎直男B計劃》就敘述想與前女友重修舊好的直男，藉由引誘對方新男友試圖掰彎他來破壞戀情。

《掰彎直男B計劃》中，一位想與前女友復合的直男，千方百計要破壞她的新戀情，A計畫中設計前女友偷吃但宣告失敗，接著腦袋動到她新男友身上，展開B計畫引誘情敵，試圖用掰彎他的手段來破壞他們的感情，甚至假藉排戲與他扮演情侶接吻，沒想到自己對他放了真感情，不小心「掰彎自己」！

《掰彎直男B計劃》的主角之一曼努耶維格納烏（Manuel Vignau）與導演馬可柏格合作密切，也曾主演他另一部長片《我心遺忘夏威夷》。他在《掰》片中飾演把前女友甩掉，但看到對方另結新歡又想把她搶回來的痞子直男，吊兒啷噹的模樣與《我心遺忘夏威夷》中的內斂暖男大異其趣，顯示他能放能收的精湛演技。另一位主角盧卡斯費拉羅（Lucas Ferraro）則是阿根廷的電視紅星，電影作品不多卻也屢獲肯定，並以本片獲得FilmOut聖地牙哥同志影展最佳男配角。

馬可柏格以曾在金馬奇幻影展放映的《我心遺忘夏威夷》（Hawaii）和《男色假期》（Taekwondo）深獲台灣觀眾矚目和喜愛，被台北金馬影展選映的另一部作品《平行時空遇見你》（Butterfly）也評價不俗，熟知他的影迷都知道他最會用掰彎直男的劇情來挑逗觀眾，以及透過似有若無的吸引力、若隱若現的裸體和直視褲襠的鏡頭來吊人胃口，滿足所有對直男的性幻想。

馬可柏格的頭兩部長片代表作將於本周起在「GagaOOLala同志電影線上看」獨家上架，包括獲柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片、在台北金馬影展放映時廣獲好評、描述禁忌師生戀的《教練與男孩》（Absent）；以及從未在台放映播出的《掰彎直男B計劃》（Plan B），9月7日和14日在「GagaOOLala同志電影線上看」全台獨家上架。

(中時 )