《翻爆旺寵物》療癒指數破表！萌星人來襲 徹底征服你

2018年09月08日 11:33 中時電子報 綜合報導

◎重量級店犬！安安萌翻天 頭家掛牌禁餵

隱身在花蓮美崙住宅區的「獵人廚房」由20歲出頭的主廚陳思蓓與媽媽共同經營，領養了當時2個月大的米克斯犬安安，因家裡改建做餐廳，安安也順勢成為店裡的「招財犬」，可愛模樣讓客人都忍不住餵食牠，也讓主廚一家苦惱不已，掛上請勿餵食的項圈，還有店裡隨處可見的標語，呼籲客人「要忍住」。

◎尋到好主人！動保處神救援 浪貓有新厝

新北市動保處日前接獲瑞芳三爪子坑居民通報，住家附近水溝內出現貓咪微弱的叫聲，動保處在報案人指引下，順利找到貓咪受困地點，因貓隻卡在水管內無法直接救出，最後以破壞方式鋸斷水管營救出受困幼貓，成功完成任務，也透過臉書替小貓找到主人，有了好的歸宿。

◎被咬也甘願！家有療癒貓 鏟屎官不孤單

桃園市民玫玫因喜歡貓咪，6個月前領養貓咪「咪咪」，但擔心「咪咪」1隻貓太無聊，因此1個月前又領養流浪貓「白白」，2隻貓的互動讓她好氣又好笑，但也因為貓咪陪伴，讓自己覺得又多2個最愛的家人。

◎美值得等待！破殼一月 巨嘴鳥華麗轉

電影《里約大冒險》裡有各式各樣漂亮的鳥兒，其中有著橙黃色大嘴的「拉斐爾」大嘴鳥，格外引人注目。現實生活中本來就很喜歡鳥類的阿毛，半年前在鳥店發現才剛破殼而出的鞭苔巨嘴鳥（托哥巨嘴鳥），幾經思考，2個月過後就將「小乖」帶回家。

◎校長室霸王！乖乖賴著不走 開創新人生

人生的幸福要開自己開創，流浪貓也一樣，雲林縣古坑鄉華南國小去年來了一隻貓賴著校長室的沙發不走，變成小朋友的玩伴、教職員的寵物，被命名為「乖乖」，今年初乖乖又被一名返鄉青年認養走，登堂入室成為寵物貓。

◎身價不平凡！感受日蘭魅力 俯視是關鍵

住在高雄市阿蓮區的林豐裕飼養日本蘭壽魚（簡稱日蘭）多年，每天刷盆子到深夜12點不覺得辛苦。且日蘭很嬌貴，得時常關注其健康情形，不可間斷，否則，一不小心日蘭就會折損。

(中時電子報)