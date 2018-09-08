阿部寬下海當牛郎 全裸激戰影后深探敏感帶

阿部寬飾演的武士因惹怒上司遭貶謫「抓貓蚤」。（CatchPlay提供）

友善列印
中時
阿部寬飾演的武士因惹怒上司遭貶謫「抓貓蚤」。（CatchPlay提供）

在《羅馬浴場》穿越古今的日本巨星阿部寬，在即將於9月28日上映的爆笑喜劇《陪睡大人》超越個人影壇生涯最大尺度，飾演一名因故遭貶職而下海當牛郎的「抓蚤武士」，學習如何在床上取悅女性。

今年54歲的他在戲裡頻頻大曬結實六塊肌和翹臀，幾乎全裸上陣與柏林影后寺島忍床上激戰，不但教男人撩撥女性情慾，更深探女性敏感帶，令人心跳加速，驚呼連連，裸露與爆笑尺度超越《羅馬浴場》。阿部寬笑說：「這是一部帶有『色氣』的成人式喜劇，絕對讓觀眾看得心跳加速又笑聲不斷，不過讓大家看到我的裸體還真是害羞。」

改編自暢銷小說的《陪睡大人》，描述由阿部寬飾演的武士寬之進因為惹怒上司而遭貶謫「抓貓蚤」，糊裡糊塗的他到了辦事現場才發現原來所謂的「抓貓蚤」竟是為女性服務的賣春牛郎，而對取悅女性與性愛情慾一竅不通的他，要如何討女性歡心？電影揭露日本歷史中「抓貓蚤屋」的真實面貌，堪稱是「江戶時代牛郎店實錄」，由擅於刻劃女性情慾的導演鶴橋康夫執導，演出陣容除了阿部寬與寺島忍，還有豐川悅司、齋藤工、前田敦子和大竹忍。阿部寬說：「我很想演出古裝劇，而從影30年以來一直很希望能演出鶴橋導演的作品，這次能同時實現兩個夢想，十分開心。」

《陪睡大人》描述武士小林寬之進（阿部寬　飾）白目觸怒長官而被貶去「抓貓蚤」，但沒想到抓貓蚤是假，陪睡才是真！無奈的他首次下海就慘遭客訴，為了一雪前恥，他找上了江戶第一花花公子清兵衛（豐川悅司　飾）學習房中秘術，究竟中年轉職的他能否能修成絕技稱霸鳥林？電影28日在台上映。

(中時 )

掰彎情敵搶回女友...直男意外掰… 男星娶小60歲嫩妻離婚 女不行房…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。