新北》議員參選人蘇泓欽：多逛菜市場才能知道民間疾苦

2018年09月08日 11:48 中時 陳俊雄

無黨籍新北市參選人蘇泓欽上午在鶯歌掃街拜票受到攤商歡迎，還有攤商送上象徵好彩頭的菜頭。（陳俊雄攝）

無黨籍新北市議員參選人蘇泓欽在其父新北市議員蘇有仁陪同下，8日上午前往鶯歌市場掃街拜票，蘇泓欽表示，菜市場不但是買菜的地方，也是最接地氣的地方，多多走訪菜市場才能知道民間疾苦。

上午10時蘇有仁、蘇泓欽父子及競選團隊，從鶯歌火車站前出發至鶯歌菜市場掃街拜票，沿途受到支持民眾歡迎並大喊凍蒜，還有支持攤商致贈象徵好彩頭的菜頭給蘇泓欽，希望他高票當選。

蘇有仁說，鶯歌地區如果沒有議員，建設落後也不受市府重視，因此有在地民代的存在，不僅能夠為地方爭取建設，也能夠確實反映民意、監督市政。

蘇泓欽則指出，逛菜市場不只是採購家庭一日三餐的必需品，更可以體會民間疾苦，像最近的菜價比一個月前貴了不少，原本一條20元的絲瓜，漲到40元，有些還論斤賣，有些青菜雖然還是一把20元或30元，但重量明顯減少，讓很多買菜的家庭主婦、主夫都感到荷包縮水了，當然這和上個月南部的水災有關，如果未來一個月沒有天災，菜價會逐漸恢復正常。

他也表示，經常逛菜市場可以讓人知道什麼季節有什麼當令的果菜，一位從政的人更要經常逛市場，才不會「吃米不知道米價。」

蘇有仁、蘇泓欽父子掃街拜票，沿途也遇到不少親友為他們加油打氣，也有攤商熱情歡迎並送上象徵好彩頭的菜頭，高喊蘇泓欽凍蒜。

(中時 )