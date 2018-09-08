茶葉禮盒拚鹹豬肉！彰化2村長參選人都涉行賄 同被查獲

2018年09月08日 12:40 中時 吳敏菁

查扣鹹豬肉禮品，每袋價值300元。（吳敏菁翻攝）

都還沒投票，已經注定未來還要在投一次補選票了，彰化縣五合一選舉競爭激烈，芬園鄉某村共兩名村長參選人，把選戰打成禮品大戰，分別以價值300元茶葉禮盒和300元鹹豬肉，分送給選民，遭檢警查獲。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，該芬園鄉村長選舉共有2名登記參選，日前接獲線報，2人都以贈送物品之方式向選民行賄，7日由檢察官施教文指揮彰化分局、刑事警察大隊及彰化調查站人員，兵分20幾路，前往疑似行賄之徐姓、莊姓參選人和選民家中，查扣茶葉禮盒及鹹豬肉等證物。

其中，莊姓參選人以鹹豬肉，每袋8兩，市值約300元向選區內選民行賄；另位徐姓參選人，則以茶業禮盒，4兩裝，市值也約300元行賄，村長選戰變成了禮品大戰，檢警不分晝夜蒐證，順利偵破。

除了查獲2名村長參選人、行賄樁腳1名、收賄選民30名，並查扣茶葉禮盒22盒、鹹豬肉2塊等證物，徐、莊2名村長參選人一度都喊冤，茶葉是自己要泡，豬肉也是自己要吃，經檢察官訊後均坦承犯案，並經檢察官責令10萬元交保，全案依違反公職人員選舉罷免法偵辦。

2名參選人涉及賄選，交保後還是沒有喪失參選人的資格，但無論誰當選，未來都將面臨被提起當選無效之訴，還得再辦一次補選。

(中時 )