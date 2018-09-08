F-16戰機「拋棄」油箱代價 日漁民向美軍求償2千萬

2018年09月08日 11:57 中時電子報 李靖棠

據日本時報（Japan Times）報導，今年2月份、駐紮於東北青森縣三澤空軍基地（Misawa Air Base）的美軍F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），於飛行途中發現引擎起火，被迫在將機上兩具油箱拋入一旁的小川原湖（Lake Ogawara）內，並緊急返航迫降。事隔6個多月後，這個「拋棄」的動作，卻讓當地的漁民相當不滿，百餘人聯名向法院提告，要求美軍求償9,323萬日圓（約2,600萬台幣）、作為他們被迫停止捕魚的補償金。

F-16 Fighting Falcon Low Approach USAF Misawa Airbase 三沢基地

由於當F-16戰機緊急從空中拋棄油箱時，湖面上有5、6艘漁船正在工作，漁民表示他們都被濺起的巨大水花嚇到，並因擔心燃油外漏而停止捕魚多時。雖然在防衛大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）強烈要求、加上自衛隊與美軍快速善後下，小川原湖已於3月22日恢復常態，根據美日安保條約規定，這類的軍事演習或任務造成的損失，美軍應肩負7成5的賠償責任，故這180名漁民也依此向美方提出補償要求。

帶著「日本特色」頭盔、美軍駐紮在三澤基地的F-16戰機飛行員。（圖/美國空軍）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

位於青森縣的三澤基地，駐日美軍和日本航空自衛隊共用的基地，也是一座民用機場。駐在基地內約有5,200名美軍人員、350名美籍雇員和900名日本當地雇員。目前包含空軍、海軍與陸戰隊均有人員進駐，分別對北韓與俄羅斯等地區和航線，進行電子情報偵察和對敵防空壓制（SEAD）任務。日軍將第一架F-35A戰機（F-35 Lightning II）駐守於此地，美空軍則以第35戰鬥機聯隊為主，駐有多架F-16C/D型戰機。

(中時電子報)