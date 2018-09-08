台北》首度陪丁守中掃街 蔣萬安傳訣竅：真誠最重要

蔣萬安陪同丁守中掃市場。（楊佳穎攝）

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蔣萬安陪同丁守中掃市場。（楊佳穎攝）
蔣萬安陪同丁守中掃市場。（楊佳穎攝）
蔣萬安陪同丁守中掃市場。（楊佳穎攝）
蔣萬安陪同丁守中掃市場。（楊佳穎攝）

年底選戰倒數，國民黨台北市長參選人丁守中8日在國民黨立委蔣萬安陪同下，前往長春市場掃街拜票。對於掃市場技巧，蔣萬安強調「真誠最重要」，與民眾互動就像自己朋友一樣，而選戰最後倒數階段，也會更密集幫助丁守中與基層民眾互動、接觸；丁守中則強調，會一步一腳印打好選戰。

丁守中8日一早與蔣萬安、台北市議員葉林傳、陳炳甫、林亭君、議員參選人王浩等人一同赴長春市場拜票，一攤接著一攤向民眾握手寒暄，沿途也遇上熱情民眾、攤販要求合照，還有人送上大蒜高喊「凍蒜」，場面互動熱絡。

對於首度與丁守中「合體」掃街，蔣萬安表示，很多民眾期待丁守中到場，也有支持者跨區前來，特別要給丁守中加油打氣；而選戰剩下80幾天，自己與丁守中會更密集與基層民眾互動，從民眾熱烈反應來看，丁守中的支持度不斷提高，丁陸續端出牛肉並勤走基層，民眾有被感動。

面對媒體詢問近期頻頻跨縣市助選，蔣萬安說，其實接下來行程一直排滿到11月底，最重要的還是如何全力固守台北市，因此先前與丁守中一同開了青年政策記者會，並參與三對三籃球鬥牛賽、市場掃街等活動，都很有節奏一步一步走。

至於被封「最強吸票機」，蔣萬安則笑回，自己就是扮演好輔選角色，因為今年選舉對國民黨來講非常關鍵，無論在北市或任何選區，只要候選人不嫌棄，希望能給予幫助，自己都非常樂意。

(中時 )

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