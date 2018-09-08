外媒稱馬雲下週一辭去董事長職務 阿里巴巴否認

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《紐約時報》9月7日消息稱，馬雲表示，計畫在下週一（9月10日）辭去阿里巴巴董事長職務，投身慈善教育事業。但之後他仍會在阿里巴巴董事會擔職，並繼續指導公司的管理。對此，陸媒求證阿里公關部，對方予以否認，並表示如果真有該計畫，肯定會正式對外界宣佈。

大陸觀察者網報導指出，馬雲在接受《紐約時報》採訪時表示，他的退休並非一個時代的結束，而是「一個時代的開始」。他表示自己將把更多時間和財力花在教育上，「我喜歡教育」。

報導稱，該消息曝光後，阿里巴巴盤後跌幅一度近3%，股價最低觸及157.5美元。截至美東時間9月7日收盤，阿里市值為4176億美元。隨後媒體向阿里公關部人士求證，對方否認這一消息並稱，如果真有該計畫，肯定會正式對外界宣佈。

阿里公關部人士表示，不管是做社會公益還是在阿里巴巴集團，馬雲天天都在做老師，也天天夢想著再去做老師，這對他而言是再正常不過的想法。

馬雲此前曾表示，他將創立一家以他本人名字命名的基金會，專注教育。相比同樣投身教育慈善事業的億萬富豪比爾·蓋茨，馬雲表示自己沒對方富有，「但有一件事我做得比他好，就是我會比他早退休」。

馬雲說， 「我想有一天，也許很快，我會回去教書」，「這是我認為我能做的比阿里巴巴CEO，還要好的事情」。

(中時 )

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