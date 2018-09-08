札幌地獄慘況超乎想像！返台旅客揭新聞沒報的真相

成功返台的旅客表示，札幌的情況比新聞報導中的還嚴重許多 (圖／日本民眾提供)

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中時電子報

北海道強震，重創札幌、函館等旅遊勝地，許多台灣遊客也被困在災區好幾天，一名剛從北海道返台的旅客在PTT旅日版PO出這幾天以來的實際狀況，也讓網友都看傻：「沒想到如此嚴重」。

原PO表示，地震發生後這幾天，札幌沒水沒電也沒食物，網路又超慢，停電的關係許多商家無法結帳，90%商家不願手工結帳，乾脆關門停業，少數有開的店家則是早早就被掃空。

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原PO繼續說，停電了，自動販賣機沒辦法投，錢也沒辦法領，抽水馬達也停止運轉，因為停水緣故，公廁、車站廁所也全部關閉，根本找不到地方上廁所，走了兩小時好不容易才找到一棟有提供緊急照明的大樓充電。

原PO表示，打電話給外交部急難救助專線，只得到「自己聯絡航空公司」的答覆，沒有其他辦法。走了4個多小時，經過10多家飯店，因為沒水沒電緣故，沒有飯店敢收客人，睡在札幌車站地板上，最後花了9萬多日幣(約台幣3萬)搭計程車，從札幌坐到函館，途中也被數十輛計程車拒絕，表示怕瓦斯不夠。最終經歷重重萬難終於訂到回台機票，成功返台。

網友看到後也嚇傻，「沒想到札幌這麼慘，比新聞報導的還嚴重好多」、「沒想到連廁所都沒辦法上」、「真的跟世界末日沒兩樣...」、「我住札幌，停水停電超過36小時...」，還有網友說：「這計程車資...我寧願睡公園」，原PO隨後回覆「真的很多人跑去公園睡，但因為實在太冷，只好躲進車站」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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