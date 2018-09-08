防中國大陸勢力入侵 美召回駐拉美三大使

2018年09月08日 13:02 中時 楊孟立

中華民國近期接連遭遇中美洲邦交國「離去」的風暴，美國國務院今宣布，召回駐於巴拿馬、薩爾瓦多與多明尼加共和國的大使級外交官，商議當地國情資訊、以及大陸勢力伸入中美洲的範圍與深度。對此，學者認為美國主要是捍衛自己在拉美的利益，挺台灣只是附帶效果。

政大外交系副教授黃奎博認為，美國召回大使的動作，表面上是挺台灣，實際上還是維護美國自身的利益為主，「畢竟美國1979年就跟我們斷交，代表他根本不在乎，現在反而在乎這三個國家跟我們斷交，邏輯上說不過去。」

黃奎博表示，美國真正在乎的還是拉美地區的國家利益，他害怕這些國家與台灣斷交之後，大陸勢力可以趁虛而入，換言之，「我們不是美國真正要保護的對象，只是被利用來對抗大陸的藉口。」實際上，美國在意的始終是防堵大陸勢力長驅直入中美洲與加勒比海。

黃奎博推測，美國一定已經訓令拉美地區仍與中華民國保持邦交的駐在國大使，要協助我們維持跟當地國的關係，也會要求當地國不要改變外交承認。

淡江大學美洲研究組拉美組副教授宮國威也表示，中美貿易戰、中美地緣政治爭霸等因素導致兩國對抗升高，美國召回大使主要還是為了自己的利益，挺台灣只是附帶效果，「很可惜美國現在才警覺到中國在拉美擴張的速度，這行動來得太晚。」

宮國威指出，巴拿馬與我們斷交之前，美國是知道的，但沒有很明確去阻擋；多明尼加與我們斷交之後，美國也沒有表現出很積極的態度；這次薩爾瓦多斷交事件，美國動作就很多，像是白宮發出聲明，駐宏都拉斯與尼加拉瓜的準大使在聽證會上也表達希望兩國能與台灣維持立場，甚至美國國會日前提出「ＴＡＩＰＥＩ ＡＣＴ」法案，不只是做給台灣看，更是給台灣剩下的邦交國看。

宮國威說，對於台灣而言，美國現在的大動作，的確有利於我們鞏固邦交，短期內應該不太會在拉美區域發生斷交事件，「如果連這樣做都沒效果的話，美國在拉丁美洲的實力就很值得討論了。」

總統府與外交部皆表示，我們注意到美國政府發布的新聞，不會就個別措施進行評論。但就台灣國際空間的相關議題，長期以來我們均持續與美國政府進行密切溝通。

(中時 )