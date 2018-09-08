100億美元獨資！全美最大石油公司大手筆投資大陸

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在中美貿易戰火越發熾熱之際，美國石化巨頭赴陸大談合作。美國埃克森美孚公司董事長兼首席執行官伍德倫近日訪問大陸，並宣佈與中方商談在廣東投資100億美元獨資石化項目。7日還與大陸總理李克強會見。他表示，此合作展現了埃克森美孚在大陸長期發展的信心和決心。

大陸央視報導指出，大陸總理李克強7日會見來訪的美國埃克森·美孚公司董事長伍德倫。李克強表示，歡迎埃克森·美孚在華投資大型石化項目。大陸將堅持改革開放，進一步放寬市場准入，對中外企業一視同仁，更好保護智慧財產權，不斷優化營商環境，繼續成為外國投資的熱土。

報導稱，埃克森·美孚此次同大陸商談了100億美元獨資石化項目落戶廣東事宜。伍德倫表示，此次訪華與廣東省簽署了關於開展惠州石化項目的合作檔，展現了埃克森美孚與大陸長期合作，在大陸長期發展的信心和決心。

據悉，美國埃克森美孚公司是世界最大的油氣上市公司，是全球重要的一體化煉油商和潤滑油基礎油生產商之一，石油產品和成品潤滑油的主要銷售商；埃克森美孚化工公司是全球主要的化工公司之一。目前，在陸業務涵蓋能源行業的各個領域。

報導指出，埃克森美孚赴大陸商談投資不是個案。大陸商務部7月發布的數據顯示，1至6月全國新設立外商投資企業2萬9591家，年增96.6%，實際使用外資人民幣4462.9億元，年增1.1%。上半年，主要投資來源地中，美國、新加坡、韓國、英國、澳門實際投入金額比去年同期分別增長29.1%、19.7%、43.8%、82.5%和78.7%。

(中時 )

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