雲林》立委蘇治芬宣布不再參選 交棒麥寮鄉長許忠富

2018年09月08日 12:14 中時 張朝欣

許忠富（拿麥克風者）感謝蘇治芬的支持，強調絕不會讓大家失望。（張朝欣翻攝）

立法委員蘇治芬7日晚間在北港鎮住家舉辦「人生的下一站」座談會，正式宣布不再參選下屆立委，交棒給麥寮鄉長許忠富，請大家支持她的決定。許忠富則感謝蘇的支持，強調一定會好好努力，不會讓大家失望。

麥寮鄉長許忠富在立委蘇治芬鼓勵下，放棄競選連任，轉換跑道投入明年4月民進黨內立委初選，造成麥寮鄉長選舉由現任麥寮鄉代會主席蔡長昆同額競選，引發鄉民不滿，認為許忠富「被蘇治芬騙了」，也剝奪了鄉民的鄉長選擇權。

蘇治芬因此在7日晚間回到雲林北港扶朝里住家舉辦「人生的下一站」座談會，對支持者說明原委，一開始她即表示希望縣長李進勇能夠連任，讓民進黨在雲林繼續執政，希望李進勇讓雲林更進步，她則退出立委選舉，交棒給許忠富。

蘇治芬表示，許忠富放棄唾手可得的麥寮鄉長連任，要爭取民進黨立委提名，未被提名就什麼都沒有，即使成功被提名也要面對激烈的選戰，所以許忠富做這個決定風險很大，一般人是做不出來的。

蘇治芬以自己為例，她擔任立委時要參選雲林縣長，民進黨規定要二擇一，要選縣長就不能參選立委，親友都說先立委再帶職選縣長比較有退路，但母親卻說不要選立委直接選縣長，把立委機會讓給別人，所以她決定放棄連任立委投入縣長選舉。

蘇治芬告訴許忠富，不要當選鄉長後5個月再告訴大家不當了，要拚民進黨立委初選，這樣子並不好，民進黨中生代要立下好的典範，只選1個目標，不要腳踏兩條船，但大家無法理解許忠富為何不連任鄉長，甚至外傳「是被蘇治芬騙了」，她也被罵得很難聽。

蘇治芬說，8月31日登記截止前幾天，她就打電話給民進黨中央黨部祕書長洪耀福，表示要把立委棒子交給許忠富，要拚當內初選轉換跑道，鄉長則交給資深民進黨員蔡長昆，洪耀福祕書長有同意這個安排。

蘇治芬讚揚許忠富很會處理事情，為了選鄉長將生意收起來，這種要替麥寮鄉做事的決心很大，許也把麥寮鄉派系整合的很好，還爭取新農業示範教育基地，這都是她很想做的事，所以將立委棒子交托給許是很好的選擇。

(中時 )