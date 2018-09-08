女童上舞蹈課下肢癱瘓 母親一年後退還270萬善款

2018年09月08日 13:08 旺報 賴志昶

黑龍江省大慶市趙瑛傑的女兒去年9月在舞蹈學校練習時受傷，經診斷為脊髓損傷，可能終身癱瘓。趙瑛傑同月開始在網路平台上募款，不到10小時就募得將近60萬元（人民幣，下同）。一年過去後，趙瑛傑於近日退回社會各界所捐贈的善款，因為「女兒已經好轉了，希望退還這些錢，用於幫助更多有需要的人。」

大慶的曾先生5日收到來自網路平台的退款，這才想起去年9月曾為一個叫小星星的孩子捐過一筆錢。據了解，該平台近日退還18284人共598319元的退款。而這筆捐款的發起人是東北石油大學地球科學學院團委副書記趙瑛傑，她的女兒小星星去年在練習舞蹈時感到下肢無感覺，經北京兒童醫院診斷為脊髓損傷。

「入院當天就要交3萬多元。」趙瑛傑表示，她當時身上只有2萬元，後來得知女兒可能能終身癱瘓後，將房子賣掉，並在身邊人的提議下，透過網路平台籌集醫療費用。

趙瑛傑以「媽媽，我想站起來—我五歲女兒的呼喚」為題，去年9月初在平台正式募款，不到10個小時，就收到共18284人的598319元善款。趙瑛傑一年來為了孩子的醫療，每天花300多元住在北京一處地下室，後來又租了一間月租5000元的房間，一個月後留下老公陪孩子後，她繼續回到工作崗位打拼。

如今，趙瑛傑要將近60萬元的善款回給社會大眾。「接受幫助之時我就承諾，不到萬不得已不會輕易動用善款，若真有一天孩子病情穩定、康復有望，我必將返還、轉捐善款。」她說，我相信，這一萬八千名捐款人拿到退款後還會願意把這些錢捐給更需要的人。

(旺報 )