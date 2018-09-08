台中》林佳龍陣營批藍營「假民調、真奧步」 國民黨反諷「民眾知不知道這件事？」

2018年09月08日 13:19 中時 陳世宗

盧秀燕上午前往潭水亭廟前市場拜票，一一向攤商及採買民眾握手。（王文吉攝）

選戰進入倒數計日，台中市長選舉藍綠隔空交戰！林佳龍競選總部副主委張廖萬堅、何欣純8日召開記者會，炮轟國民黨陣營「假民調、真抹黑」，誣指林佳龍梨山後援會活動為「賄選餐會」；國民黨台中市黨部主委陳明振說，這並不是民調，只是問民眾知不知道這件事情。

林佳龍競選總部副主委張廖萬堅、何欣純及律師李宣毅和4位證人8日舉行記者會，批國民黨與盧秀燕陣營透過民調語音方式，由機房在台中巿各區里大量散佈不實謠言；可說是史上最新型態抹黑伎倆。

何欣純指出，7日傍晚起，台中市許多投票權人都接到來自發話號碼為02-5573-7001機器語音訊息！內容為「你好這裡是國民黨語音民調，想請教你知不知道林佳龍後援會舉辦餐會涉嫌賄選，現在檢調單位已經在偵辦？知道請按1、不知道請按2。」

南屯區三厝里長黃俊銘說，當民眾輸入1或2後，語音信箱立即回答「謝謝你」，之後隨即中斷，讓民眾一頭霧水。林佳龍陣營昨接獲民眾反應後，認為此語音民調十分詭異，好像在告訴民眾「你知道林佳龍賄選嗎？」讓他們十分錯愕，像接到詐騙電話。

張廖萬堅說，因事態緊急，昨晚已委由律師前往台中地檢署告發，希望台中地檢署得令電信警察，透過發話號碼確認來源，追蹤發話機房位置，進一步搜索扣押機房內的通訊紀錄，追查幕後核心主導者為何人？如果是國民黨做的針對總部質疑應該要道歉！

國民黨台中市黨部主委陳明振說，這不是民調，只是讓大家知道這件事情而已，這又是烏龍指控？這是報紙登的內容，只是問民眾知不知道這件事，目前該案檢察官以「他」字案偵辦中，且也沒有提到梨山？打到他的痛處是不是！

針對綠營指控，國民黨市長參選人盧秀燕8日上午按既定步調，前往潭子連續掃街兩大市場。盧秀燕表示，希望民進黨開大門、走大路，還是要尋求像她這樣，市場掃街拜票的方式，向鄉親尋求支持。盧秀出空空雙手說，「像我們就只有兩串香蕉，用我們誠懇的心，一步一腳印去向市民朋友們，拜託大家投票。」

盧秀燕競選團隊表示，林佳龍又烏龍提告，是「見笑轉生氣、做賊喊捉賊」！ 台中市國民黨部的民調內容很合理，根據新聞報導，又沒有直接指控，檢調也確實在偵辦，不覺有任何問題。林佳龍不做虧心事，不怕讓人知道，如果梨山餐會不是賄選又何必怕民調，恐怕做賊喊抓賊。

盧秀燕競選團隊強調，林市長應該像盧秀燕一樣走進市場瞭解基層，不要一昧用行政資源打壓，亂花人民納稅錢。請林佳龍不要模糊焦點，別想混淆視聽，呼籲檢調積極偵辦，請民進黨不要小看台中市民的智慧。

(中時 )