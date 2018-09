安倍「全中文」回小英揪甘心？但安倍也「全英文」回澳洲總理

2018年09月08日 12:35 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

日本接連被「燕子」強颱、強震侵襲,總統蔡英文透過推特以日文慰問,並表達台灣願意協助救災,而後,日本首相安倍晉三也在推特用中文回覆說,非常感謝台灣許多老朋友的真心慰問。這讓許多人大讚台日友好揪甘心,但是怎沒人注意安倍也以「全英文」答謝澳洲總理對日本的致意?

日本接連被「燕子」強颱、強震侵襲,數百名國人受困在日本,蔡英文5日在推特發文表示對日本因強颱受難感同身受,並又轉發回覆安倍的推特說,作為日本的好朋友,我們有「義務」並期望協助日本共度難關,台灣準備派遣40名特種救援人員,2救災犬和必要的設備,未來會繼續援助日本。

安倍以中文回覆說:「非常感謝台灣許多老朋友的真心的慰問。我們正在全力以赴救災及復建。颱風和地震等自然災害是我們共同面臨的重大課題。希望今後也同心協力,共渡困難!」

不過,推特亦有澳洲總理史考特·莫里森(Scott Morrison)表達慰問之意,他說「我們同日本一起關心近來的災難,包括北海道地震(our thoughts are with the Japanese people following recent natural disasters, including the devastating earthquake in Hokkaido)」。但史考特並未如蔡英文一樣特意翻成「日文」。

而安倍也以「全英文」感謝史考特的關心,安倍回應「感謝莫里森總理的溫暖話語,您的善意使我們感到鼓舞,自然災害總是帶給我們試驗,我們也關心那些遭受乾旱影響的澳大利亞人民(I am deeply grateful for your warm words of solidarity. We are encouraged by your kindness. Natural disasters challenge us with difficulties. My thoughts are with those Australians affected by the recent drought.)」。

當台灣「甘心」安倍全中文回應蔡總統的關心時,安倍也用全英文回應澳洲總理史考特,這是日本對於來訪者的禮儀,但相比台灣的高調宣揚台日友好,澳洲總理的低調更令人印象深刻。不過,安倍至少還回應台灣和澳洲的關切,因為韓國總統文在寅也在推特對日本震災表達關切之意,安倍居然沒有任何回應,不知是無意還是有意的忽視。

