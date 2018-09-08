台北》遭疑找「假柯粉」演戲 姚文智：我2014年也是柯粉

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民進黨台北市長參選人姚文智昨舉行記者會，找來24歲的「柯粉」潘袁詩羽談對台北市長柯文哲的質疑，卻被網友起底潘袁曾參與謝長廷舉辦的活動，遭質疑是「假柯粉」。姚文智今天受訪表示，年輕人的政治認同會隨時間改變，這是很自然的，「其實2014年我也算柯粉不是嗎？當年我還是他的後援會總會長，也不是支持假的啊！」

姚文智表示，「我其實很同情她」，她把真心想法講出來，卻被用這種方式對待。姚說，年輕人的政治認同當然可以改變，潘袁有提到她是因為柯文哲講兩岸一家親，對國安高層是否看過稿子的事情言詞不一，所以感到失望，「但在那事件之前，她的臉書發文，她就是柯粉。」

姚文智說，他不太懂討論這些有什麼意義，她過去支持柯文哲，現在她覺得信任被破壞無遺，「有什麼問題嗎？」姚文智強調，2014年他也算是「柯粉」，柯文哲2015年還去新文化基金會上過課，而且「2014年我們支持柯市長也不是支持假的啊！當初我們支持他打敗國民黨選上市長不是嗎？」

至於未來是否還會找「柯粉」開記者會？姚文智說，整個選舉還是按既定節奏，其實昨天的記者會重點在年輕人對柯文哲的4個質疑，因為那些質疑影響到柯文哲過去提到的公開透明，例如北農事件，感覺是不公開不透明，也不想省錢。

另外，媒體問到駐日代表謝長廷被外界抨擊，姚文智表示，日本的外交體系上，東京代表處跟大阪辦事處有相當分工，這次的事件主要是受到假新聞影響，當然希望發生災難時駐外單位能更積極協助，但大家也要釐清真相，不要被假新聞誤導。

(中時 )

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