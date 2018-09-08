簡舒培又犯眾怒 質詢柯P為何要讓韓國瑜來議會羞辱議員

2018年09月08日 12:38 中時電子報 邱文秀

民進黨議員簡舒培日前質詢指出，北農總經理吳音寧的第一果菜批發市場改建案，較市府方案節省11億，引發果菜市場改建之亂。簡舒培今日也在PTT被挖出過往質詢，竟質問台北市長柯文哲，以前北農總經理從沒備詢過，為何柯的任內要讓韓國瑜和吳音寧來備詢。並質疑柯文哲故意叫韓國瑜來羞辱議員，網友看完影片都怒了!

民進黨台北市議員簡舒培日前在市政總質詢時指出，北農總經理吳音寧今年3月針對第一果菜批發市場改建提出新版規畫案，較市府方案節省11億，但該提案遭市府以「未和公會溝通」為由駁回；加上該提案之後，吳音寧頻遭市府官員批評，她合理懷疑吳音寧是否因「擋人財路」才遭打壓？

市長柯文哲對此相當不悅，認為簡舒培在指控市府官員貪汙，還說此案經過局處、公會討論多年，沒理由輸給一個總經理，那一定是她的提案不好用，「她懂什麼？」

簡舒培今日又被PTT政黑板挖出，今年7月時質詢柯文哲，以前的北農總經理都不用來備詢，她是新科議員，為了這件事情，還去查議會的議事紀錄。質疑為何柯文哲當了市長後，兩個北農總經理韓國瑜、吳音寧都來議會備詢?

簡舒培連連問為什麼，是不是柯文哲你打電話叫他們來?並怒批柯文哲「叫韓國來議會羞辱議員，叫吳音寧來議會被議員羞辱。」然後柯文哲自己都在一旁抓頭笑的很開心。

這個質詢影片徹底激怒了網友，發文者說簡舒培「挖!韓國瑜不是你們民進黨逼來備詢的嗎?還說柯文哲故意叫韓國瑜來羞辱議員!X!韓國瑜之前有事情請假一次，你們民進黨團怎麼罵韓國瑜的?還說柯文哲故意叫韓國瑜來羞辱議員。X!韓國瑜之前有事情請假一次，你們民進黨團怎麼罵韓國瑜的?我真的看到沒有下線，簡書培要是這次還能當選，真的就是台北的恥辱。」

底下網友也留言「來了也要罵 不來也要罵 DPP議員好棒棒」、「這水準 誰投她誰智障」、「這種能上選民也有問題」、「誰不知道韓國瑜是被民進黨垃圾叫去議會的，當大家白癡喔」。

(中時電子報)