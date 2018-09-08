影》強震後2天 北海道新千歲機場重啟國際航班

北海道新千歲機場今重啟國際航線起降，大批滯留旅客排隊等待登機補位。（圖/美聯社）

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中時電子報
全域が停電した北海道 295万戸の99%で復旧 全自治体に行き渡る 空港も再開 (18/09/08 08:38)

據日本經濟新聞報導，遭遇規模6.7強烈地震襲擊的北海道，在經過政府和自衛隊快速搶救後，位於札幌（Sapporo）的新千歲機場（New Chitose Airport）今日重啟國際航班作業，預計將於今日讓90架次起降、藉此舒緩困居機場內部的眾多旅客。

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負責搶修供電的北海道電力公司表示，截至今日上午6點為止、全區295萬戶居民中，已有293萬戶恢復供電；同時JR與札幌市區的地鐵路線，也已全數恢復營運，加上高速公路開放通行，讓堆積多日貨物的宅急便和日本郵政決定，將逐步啟動一部份地區的佩送作業。

因強震受困於新千歲機場的旅客，被迫滯留打地鋪休息。（圖/美聯社）
北海道札幌市區道路受到強震襲擊，受損程度嚴重。（圖/美聯社）

日本自衛隊與警消人員，持續在北海道災區搜救，希望能找到更多生還者。（圖/美聯社）

但令人難過的是，內閣官房長官菅義偉方才已證實，北海道大地震的死亡人數已攀升為21人、輕重傷者約400餘人，行政區內仍有萬餘名民眾居住於避難所無法回家。日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）已於內閣會議中下令，由中央對北海道撥予緊急財政支援，提供醫院足夠的發電機和燃料、以備不時之需；以及災區民眾的生活物資補給。

(中時電子報)

文章來源：北海道停電、99％で回復　新千歳空港は国際線再開

文章來源：Hokkaido quake death toll rises to 21: chief Cabinet secretary

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