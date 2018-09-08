獨／鄭元暢見影帝偶像 最難忘這個畫面

2018年09月08日 12:56 中時 洪秀瑛

小綜見到影帝梁朝偉相當興奮。（取自微博）

小綜愈來愈成熟。（粘耿豪攝）

小綜近年多在大陸發展。（粘耿豪攝）

小綜分享兩岸拍戲心得。（粘耿豪攝）

小綜為大陸綜藝節目《新舞林大會》練舞。（最大國際娛樂提供）

小綜為大陸綜藝節目《新舞林大會》練舞。（最大國際娛樂提供）

小綜在《新舞林大會》跳國標舞。（最大國際娛樂提供）

小綜在《新舞林大會》踢館。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢（小綜）因為和劉嘉玲、蔣欣合拍民初劇《半生緣》建立交情，前不久到香港欣賞劉嘉玲主演舞台劇《奪命證人》，在後台驚見大明星梁朝偉，第一次與影帝近距離接觸，秒變迷弟。他說，梁朝偉一出現成了人形立牌，大家會後一起聚餐，梁朝偉在飯局上以廣東話認真的聊著看完舞台劇心得，雖然他有聽沒懂，「但我看他眼神一直注視著嘉玲姊」，他腦海裡深刻烙印著這個幸福畫面。

小綜擅長察言觀色，悄悄發現梁朝偉和劉嘉玲個性南轅北轍，一個安靜一個活潑，另一個發現是「嘉玲姊的後援會竟然就是她的國小同學，我的國小同學都不知道到哪裡去了」。這次他在《半生緣》首次與劉嘉玲合作，覺得她很有女王氣場，又有活力，拍戲當時大夥常聚在一起討論劇本，「她把我們所有人養得白白胖胖，嘉玲姊的酒又無法拒絕，只好享受美食美酒之後再拚命減肥」。

說到吃，模特兒出身的小綜很懂得自律，多年如1日，維持身材除了勤運動，秘訣還有三餐正常、吃少吃好，他在台灣會到健身房利用Lagree Fitness健身器材訓練核心肌群，若在大陸拍戲，只要有地板就能隨時隨地運動，包括深蹲、平板支撐。

小綜從不量體重，原來身邊工作人員就是最佳的人體體重機，工作人員看到他臉發胖會告訴他，就表示真的胖了。他人生中最顛峰的體重是在當兵的時候，把以前想吃的全吃了，包括全糖珍奶、鹹酥雞等，那段期間飆到90公斤以上，直到退伍之後，為了復出加上拍攝電視劇《照亮你星球》，當時瘦到76公斤，現在大約保持81。

這4年多來，小綜把事業重心轉往大陸，與當地演員合作經驗多了，明顯感受兩岸的不同，「在台灣拍戲的感覺像同班同學，畢業之後有革命情感，導演像大家長，演員邊拍邊學，以前也較少讀本；內地演員大多科班畢業，對創作有各自理解，在那個環境就像遇強則強，好像比武、考試一樣」，他印象深刻是和蔣欣對戲，收工回到飯店仍互用微信對劇本，為了戲好，彼此很能理解讀本的作用。

雙子座的小綜勇於挑戰，先前和大陸演員李佳航、朱亞文拍攝電視版《合夥人》，他說「演起來很爽」，過去他很少有機會可以接到以男生為主線的題材，尤其描述3個男人的故事，特別新奇，「在台灣拍戲可以回家，在內地都住同家飯店，拍戲更能專心，也常碰到其他演員，好像半個演藝圈都在橫店」。

36歲的小綜入行16年，演藝路有過低潮？他笑言：「我腦容量退化了，近2年的事記得最清楚，再往前就記不得，我需要把腦容量留在劇本上，根本沒空記下瑣碎的事，真的會記的都是生命中很重要的。」

比如當年為了主演的偶像劇《薔薇之戀》在台視廣場出席簽名會，人潮像聚寶盆一樣，滿坑滿谷，從白天簽到晚上，也曾為了讓唱片公司主管驗收成績，自跳自唱的場面既尷尬又緊張；他也記得曾在東京巨蛋和裴勇俊同場唱拚盤，意外發現原來歌手都是坐著軌道車出場到舞台中央。

他足足有10年沒跳舞，前陣子被安排到大陸綜藝節目《新舞林大會》踢館，苦練12小時，在舞蹈老師面前一次過關，他說壓力來自時間不足，若有充裕時間，定能表現更好。他直言一路走來幸運，拍偶像劇遇到最黃金時期，到大陸發展也很順遂，最感謝自己有專業團隊幫忙打理演藝工作。他自組公司6年，覺得當老闆最難的是「責任」，許多員工跟著他，身為老闆的他要照顧他們一輩子，「不能說不做就不做」。

生活上，他的貴人是一群專業的團隊，幕前的貴人則是合作過最多次的林依晨，「她非常認真，我比較散仙，但我們方向一致也互相影響，最記得拍《惡作劇2吻》曾相約一起讀本」。另一個是張艾嘉，小綜多年前曾和她及王耀慶合作舞台劇《華麗上班族之生存與生活》，合作的都是有實力的硬底子演員，當時他心裡還有小劇場，擔憂別人會不會認為他「拍偶像劇的沒演技」，他的努力被看見，海內外共跑了84場演出，累積表演底蘊，張艾嘉後來推薦他參加世界展望會活動，「很謝謝張姊帶我看這個世界、拓展視野，這也是一種傳承」。

他年初拍完《半生緣》之後難得讓自己「慢活」，跑到柏林、倫敦、維也納、洛杉磯等7、8個城市旅遊，今年休息時間長，媽媽看他閒閒的「待業中」，又意外看到他買桌遊，忍不住叮嚀他「你都沒出去工作還亂花錢」？媽媽可愛的反應讓他哭笑不得。他今飛大陸為新戲定裝，新戲將拍到年底，忙著在兩岸奔波，他說目前還沒打算在大陸置產，「投資還是要找自己熟悉的比較好」。

(中時 )