台北》批柯「西區門戶計畫」太慢 姚文智提文化首都政策

2018年09月08日 13:00 中時 鄭舲

民進黨台北市長參選人姚文智今與台大台文所教授蘇碩斌對談，討論對台北的城市歷史記憶，並提出4項文化資產政策及國家首都核心區等主張。姚文智指出，台北市長柯文哲的「西區門戶計畫」只有打開北門和調整周邊路行，速度太慢，必須要更有效率及前瞻視野，才能真正改造老城區。

姚文智指出，4項文化資產政策包括配合中央「再造歷史現場」的城市之光計畫、成立文化資產處、推動文化資產強化管理專案及城市博物館。他說，由北而南包括關渡舊街、新舊北投、大龍峒，以及以城內為核心成放射狀的國家首都核心區，執行城市之光計畫，讓文化資產回到與現代生活的環境互動，成為市民的驕傲。

姚文智說，柯文哲的西區門戶計畫只有做到北門打開，以及周邊的路行調整，整個西區門戶計畫發展還是太慢，例如雙子星大樓招標遙遙無期，周邊幾棟大型都更案的投資也看不到任何影子，整個商業投資、文化重新論述、西區區位生活機能及都市機能導入目前都欠缺，只看到北門閘道拆除、舉辦燈會兩件事，但這都是短期、急性、單點，只完成1%，還有99%要更有效率、有前瞻視野和文化歷史觀，才能真正改造老城區。

姚文智也說明，之所以提出「國家首都」的概念，就因柯文哲在這4年中無法意識到「首都」的特別意義，尤其在博愛特區、台北舊城區域，都必須與中央政府建立合作機制，才能發展出完整的城市印象。但柯文哲卻對中央政府採取對抗心態，例如曾想把中繼市場設在管制區中，既無益於都市發展與市民生活，也可能衝擊國家安全。

(中時 )