2018年09月08日 13:05 中時 范揚光

RAIN風潮再現!韓星RAIN中午搭機抵台,下機時他大方地向媒體揮手致意,並用中文頻說「謝謝」,一行人隨即坐上商務中心電動車走VIP通關,即使身穿低調的深色衣褲,也遮掩不住巨星丰采。

當電動車才剛起步離開,經過一群越南旅客身旁時,立即被眼尖的越南粉絲認出,Rain也向大家微笑揮手,現場立即爆出陣陣尖叫聲,剛下機都還沒入境就捕獲偶像巨星,真的是「賺到了」,也顯見Rain在亞洲的超高人氣。

Rain今晚在「2018 Rain Just For You in Taiwan」中與粉絲見面,他上月在香港「RAIN JUST FOR YOU亞洲巡迴見面會」中,粉絲送上1支價值5萬港幣的香檳金色麥克風,Rain除了表示感謝,也說會帶著這支麥克風巡迴亞洲。此外,此次台灣主辦單位也將加碼,贈送Rain簽名紀念卡,給購票粉絲珍藏。

(中時 )