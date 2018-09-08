新北市紀錄片之夜人氣爆棚 重燃香港紀錄片熱情

2018年09月08日 13:37 旺報 孫曜樟

第二屆「新北市紀錄片之夜」，連續兩天在香港舉行，由於去年首次在香港舉辦，受到熱烈歡迎和非常大的回響，今年不但延長為2天 ，在放映的片單和參與的導演人數上，更擴大一倍，共精選了4部台灣紀錄片，並邀請其中3位相當具有代表性的中生代和年輕的台灣導演，一起與會，包括台灣駐香港代表處（台北經濟文化辦事處）高銘村代理處長、光華新聞文化中心梁克悌副主任、新北市新聞局長張其強也都到場，現場的香港觀眾更是擠滿整個放映廳，人氣爆棚。

「新北市紀錄片之夜」，去年第一次在香港舉行，讓當地民眾看見台灣也認識新北，成功地將台灣紀錄片和導演，帶入香港。張其強局長表示，「新北市紀錄片獎」從2011年舉行以來，每年都吸引不少香港和大陸的導演前來角逐，像是去年的優選影片《翻越之後》、《遙遠之地》就是分別由來自香港的陳樂晞導演，與緬甸的許鴻財導演所拍攝，顯示「新北市紀錄片獎」，不只是全球華語紀錄片界的一個重要獎項，新北市，更是大家心中的一個重要地標，而台灣的多元與自由，正可以提供紀錄片工作者一個盡情發揮的舞台，透過影像暢所欲言。張其強說，今年六月，新北市紀錄片也獲邀到上海同濟大學放映，受到學生熱烈的迴響，今年再來香港，觀眾的熱情依舊，肯定我們這幾年在紀錄片領域的耕耘，已成功打造新北市，成為國際華人紀錄片的重要城市。

駐港代表，台北經濟文化辦事處代理處長高銘村表示，近幾年台灣產出許多具有獨特韻味及突顯在地文化的電影，台灣拍攝的紀錄片，更受到國際矚目，在世界影展屢獲肯定。透過台港雙方文化交流和互動，相信對兩地的影視發展和人才的培育，一定會有正面的發展。

而身為香港人，來台六年的《翻越之後》導演陳樂晞說，台灣不只擁有繁華的城市和美麗的大自然，還有古老的南島語系文化智慧，同時，香港也面臨著文化保存，土地開發等問題，希望透過這部影片，把大多數香港人都不曾認識的台灣呈現出來，讓香港人看見一個多元層次的台灣。

第二屆「新北市紀錄片之夜」放映的台灣紀錄片，包括了《翻越之後》、《遙遠之地》、《三百萬分之一》及《神明事務所》，四部紀錄片皆是「新北市紀錄片獎」得獎作品。影片議題橫跨原住民傳統文化、緬甸人在台生活、鼬鯊保育、宗教通靈等多元議題，讓香港民眾看見台灣紀錄片的旺盛活力與創作能量。

(旺報 )