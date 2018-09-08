台南》水患後路瘟頻傳 高思博團隊怒批是施政怠惰的「人禍」

台南市南區利南街7日發生馬路坍塌，大吊車陷落案件。（程炳璋翻攝）

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台南市永康區7日因急雨再淹，林燕祝急勘災，怒批市府抽水處置不當。（翻攝自林燕祝臉書）

台南市823水災後路瘟頻傳，全市道路陸續出現大小近2000個坑洞，連日發生車輛陷落卡洞案件，國民黨台南市長提名人高思博競選團隊8日怒批台南市代理市長李孟諺災後出國，是施政怠惰的人禍。台南市政府回應出訪行程是為了爭取2020年第17屆世界歷史都市聯盟大會主辦權，市府團隊已提前返國。

台南水患還沒復原，7日的零星暴雨又四處釀災，道路陸續塌陷，雨彈在823水患後，在台南炸出近2000個大小坑洞，市民現在開車外出都提心吊膽。

台南市一周以來道路塌陷頻傳，卡車、大吊車、小貨車陸續卡在陷落的坑洞中，不僅造成災情，還打擊台南的觀光產業，市民更質疑臨時補好的道路品質不好。

高思博競選團隊發言人王家貞表示，怒批李孟諺卻帶著官員輕鬆出國到土耳其，這樣的施政怠惰，是天災發生後的人禍。

台南市政府回應，李孟諺出訪土耳其是為了參加世界歷史都市聯盟大會，希望爭取2020年第17屆世界歷史都市聯盟大會主辦權，還有包括俄羅斯、烏克蘭、伊朗及中國等國際8座歷史城市都在爭取主辦權，台南市相關準備已籌畫超過1年。

台南市政府表示，0823豪雨在台南市區造成的2000多處道路毀損，都已經修補完成，最新塌陷的南區及東區兩處也正在搶修中，李孟諺8日傍晚趕回台南，已先指示以最快時間恢復通車。

(中時 )

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