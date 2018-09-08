台北》認同有負債不發敬老金 王致雅、黃玉芬邀柯P同框

2018年09月08日 14:00 中時 張立勳

無黨籍北市大安、文山區議員參選人王致雅和彰化市長參選人黃玉芬8日邀台北市長柯文哲請益、溝通理念，2人不但與柯合照，也簽署「柯p認同卡」，對於發放敬老禮金，王、黃也支持，在負債狀況下不發放。

王致雅參與國民黨內初選落敗後，日前以無黨籍登記參選議員，她今天指出，先前有說過認同「光榮城市、進步價值」的16條理念，今天來與柯文哲溝通後，簽署柯P認同卡，也對市民承諾未來當選後百分百盡全力做到。

她表示，針對重陽敬老金，柯文哲對她說，為了市民整個照護系統永續發展，不是一次性發放後，再也不管長者，應該提出更加完善、永續發展的系統概念。

王致雅強調，一次性又在國家負債狀況下她也不同意發放，如果國家繁榮富裕發展、「台灣錢淹腳目」，或許市長會有其他考量，但永續性發展還是第一考量，她自己的想發也一樣，負債的情況下，大家要共體時艱，負債狀況下不發放重陽敬老金。

面對外界質疑王致雅仍有國民黨中央委員身份？王致雅則說，上月已申請退黨，但程序有沒有走完還不曉得。

此外，黃玉芬也到場與柯文哲合照、簽署「柯P認同卡」，她說，今天來向柯文哲請益北市孵化器創業基地。黃玉芬並自行帶來「柯加芬」認同卡，柯文哲也簽署，黃說，她和柯有很多看法基本是一致的。

對於是否支持不發放重陽敬老金，黃玉芬說，彰化市政府沒有負債，每年針對70歲以上長者在春節有發放6000元禮金，不過，還是自由財源高於9.6億才有6000元，低於9.6億就是5000元，北市和彰化文化風情不同，支持彰化老年人敬老金繼續維持，她也指出，若沒有負債會繼續發放重陽禮金500元。

王致雅強調，財政紀律是接下來政治改革很重要的事，如果做不到，債留子孫，「我們就不是一個負責任的從政人員」。

(中時 )