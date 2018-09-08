嘉義》蕭淑麗提青年攻略 不忘批對手輪番執政

2018年09月08日 13:42 中時 呂妍庭

21歲賴姓青年指嘉市房價對年輕人不友善，希望日後能有青年住宅。（呂妍庭攝）

葉同學提到他一出社會就背負40萬元房貸，如工作環境和薪資條件不佳，恐加重年輕人買房壓力。（呂妍庭攝）

蕭淑麗上午藉發表首支以年輕人為訴求的微電影時，同步推出7大青年攻略。（呂妍庭攝）

距投票日只剩77天，嘉義市長選戰愈打愈熱，各陣營一再出招，今8日下午蔡英文總統才要出席「百工百業挺改革」活動，為嘉義市長涂醒哲造勢，無黨參選的嘉義市議長蕭淑麗上午藉發表首支以年輕人為訴求的微電影時，同步推出7大青年攻略，除搶攻年輕選票，更不忘打臉藍綠政黨輪番執政13年，卻無力改善青年人口一再流失的無能。

蕭淑麗表示，嘉市20到40歲以下青年人口數已達11萬人，佔總人口數的40％，但嘉市卻淪為青年外流排名的前段班，強調為嘉義找回年輕人，不能只是空泛的口號，並舉涂醒哲選前大呼「找回嘉義的孩子」，選後不但找不回嘉義的孩子，人口還大量流失，且流失的多數是青壯人口，代表城市已失去活力和競爭力，導致嘉市老年人口已佔人口比例13％。

蕭淑麗說，過去兩任市長，一個把嘉市定位成高齡友善城市，另一個主推健康防老城市，對年輕人長期疏於照顧，所以她要打造「青創孵化基地」，提出「青創╳創青」7大攻略，包括召開「青年論壇」、成立「顧問輔導團」、「創業網絡平台」、「租賃媒合平台」、「開辦常態性創業課程」，以及「提高青創貸款金額，降低貸款利率」等，最重要是成立「青年暨工商經發處」，把以往沒有公務權限、的外部單位如工策會、青年事務委員會等，整併成新局處，讓青年順利回嘉創業圓夢，做命運的主人。

蕭淑麗也和現場10多位年輕人座談，21歲賴姓青年指嘉市房價對年輕人不友善，希望日後能有青年住宅，另葉同學提到他一出社會就背負40萬元房貸，如工作環境和薪資條件不佳，恐加重年輕人買房壓力，蕭淑麗強調年輕人的心聲她聽到了，所以也把規畫青年住宅等列入長期施政目標，最後更不忘左批涂醒哲，右打黃敏惠，指城市發展是多面向的，不是只有辦活動、蓋公園，或是喊拚觀光，卻只是呼口號。

(中時 )