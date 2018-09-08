林佳龍暢談城市治理 打造良好創新創業環境

2018年09月08日 13:37 中時 陳世宗

國立中興大學8日舉辦第14屆國際創新與專案管理研討會，邀集產、官、學各界齊聚一堂，探討當代專案管理和創新的學術研究與實務應用。市長林佳表示，市府積極投入營造地方產業創新與創業的生態系，有5家世界級的智慧領導大廠進駐智慧製造試營運場域，「全球智慧機械發展中心」也揭幕，盼透過產官學各界投入參與創新合作，共同鍊結在地、鍊結國際、鍊結未來。

林佳龍受邀出席第14屆國際創新與專案管理研討會，分享如何運用專案管理的精神，經營與擘劃市政建設，包括立法院副院長蔡其昌、台灣大學代理校長郭大維、中興大學校長薛富盛、中興大學管理學院院長詹永寬、副院長林明宏、本次研討會主席蘇恒賢等人齊聚一堂，場面盛大。

林佳龍表示，隨著全球化，城市競爭激烈，各項發展需仰賴在地經濟，市府積極營造地方產業創新與創業的生態系，包括提出「大台中123」政策，積極推動舊城新生，同時也在水湳打造低碳創新的智慧城市，創造良好環境實踐創新。

林佳龍指出，台中市是「創意之都」，充滿無限創新可能，但創新後的執行力也相當重要，透過創新提高競爭力，並運用專案管理落實執行力，市府提出2025「台中好生活」旗艦計畫，即以專案管理方式進行，並於縣市合併的區域計畫中落實。

立法院副院長蔡其昌指出，林市長將他對於台中市發展的整體規劃，透過許多產官學的平台與市民的參與意見，多方討論共同凝聚未來的城市發展面貌，相當值得肯定。

蔡其昌說，以林市長改造綠、柳川為例，透過政府先進行投資改變，讓在地附近的居民產生共識，進而吸引具有營造創新因子的民間企業加入；同時，市府也保留舊火車站，在新舊火車站周邊運用都市計畫，整體進行改變，從舊市區每個點的改變，營造帶動舊城翻新，正是創新的具體作為。

經發局強調，這次研討會以「創新」與「專案管理」為主題，探討創新與專案管理在各行業的發展與應用，結合各界集思廣益，使企業能充分整合及運用創新技術與專案管理方法工具，進而因應產業環境的瞬息萬變，成為專案導向型組織或者是創新型產業，持續企業組織的競爭優勢。

(中時 )