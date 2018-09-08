TDC「CEO講堂」董事長授撇步 分享高效率團隊建立術

食品業董事長陳秀卿在高苑科大「人才競爭力，滷出高績效團隊、創造幸福人生」CEO講堂，傳授成功經驗。（吳江泉翻攝）

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食品業董事長陳秀卿（中）應勞動部人才資源發展中心邀請在CEO講堂傳授經驗。（吳江泉翻攝）

勞動部人才資源發展中心（簡稱TDC）邀請食品業董事長陳秀卿在高苑科大，舉辦「人才競爭力，滷出高績效團隊、創造幸福人生」CEO講堂， 她以培養出高效率團隊、進一步將滷味推廣至全世界的經驗，傳授一流團隊的建立及說明人才制度健全撇步，協助現場上百位產官學代表提升競爭力。

「近年環境變化影響下，人才的定義與十多年前差異很大」陳秀卿指出， 早期環境單純、人大多待在同一企業打拚，現今人才流動大、管理不易，她認為藉由勞動部資源挹注，建立一個穩定、健全的人才培育制度，作為企業競爭力提升、人才發展的堅實後盾。

「當不成巨人就疊羅漢」陳秀卿指出，從早期5000元夜市攤位開始，一步步建立品牌、設立工廠，人才培育需採取循序漸進的方式，慢慢訓練、教育員工，同時運用勞動部資源，強化員工知識、競爭力，才有能量將自己的企業、品牌推向世界。

企業一路發展下來，陳秀卿也曾遇到跨領域人才需求挑戰，她以自己近年開設的航空教育展示館為例，航空是自己不熟的領域，需要具備相關知識、技術人才，因此時常運用各方資源、勞動部等課程的她，將人才資源制度引進企業來培養及建立跨領域知識的團隊，以專業人才來讓航空教育展示館順利運作。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，TDC成立的目標，是如何讓人的潛能能得以發展，對中小企業而言，人的培育、人的職能發展及人資制度改善是最重要的，因此人才資源發展也是分署的重點工作之一。

(中時 )

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