比鈣片效果還強 專家推薦4道補鈣家常菜

圖為菠菜。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

補鈣要趁早！人到老年最怕行動不便，而骨鬆缺鈣容易跌倒骨折，到時才想加強鈣攝取，可就來不及了。由於鈣不能人體自製，必須靠食物攝取，怎麼吃則是一大關鍵。專家指出，鈣片補鈣的效果，不如吃家常菜更容易吸收，日常多吃補鈣菜肴，保骨本其實最輕而易舉。

微信《健康養身》報導，鈣是否能被身體充分吸收，還得其他營養物質輔助，闢如維生素K、鎂、維生素C，可提升補鈣效果，以下四道簡單易做的家常菜，不妨經常端上餐桌，因為它們才是真正的補鈣能手。

衛福部建議，每人每日攝取元素鈣約1000毫克，而坊間市售的鈣片含量標示常暗藏玄機，例如500毫克碳酸鈣，單純鈣佔比只有40%，內含元素鈣為200毫克。

1.麻醬拌菠菜

芝麻醬具有豐富的鈣質，每100公克含870毫克的鈣，含鈣量高於蔬菜和豆類，堪稱鈣的「寶庫」。而菠菜富含維生素K，可促進骨質和鈣的結合，是完美的補鈣蔬食。

2.紫菜腐皮湯

研究指出，當人體內鈣和鎂的比例為2：1時，最有利於鈣質的吸收。豆腐皮含有豐富的鈣質，紫菜則有「鎂元素的寶庫」的美譽，兩者搭配食用，補鈣效果極佳。

3.青椒炒蛋

雞蛋不僅含有優質蛋白質，鈣含量也不少，搭配富含維生素C的青椒同吃，不只美味加分，還能促進鈣質吸收。

4.醋溜青江菜

青江菜富含維生素K，鈣含量比同重量牛奶還高；而醋的妙處是釋出鈣質，幫助身體吸收、利用鈣質，所以經常吃這道菜，可有效強健骨骼。

(中時電子報)

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