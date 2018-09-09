「帥過頭」炒房險被坑 特助扮「內鬼」判6月

知名房市投資客「帥過頭」黃家進。（資料照，郭吉銓攝）

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知名房市投資客「帥過頭」黃家進，在網路揪團集資買屋，為免遭課徵奢侈稅，指示特助簡仲良將房屋借名登記在人頭連進賢名下，之後以買賣名義將房屋改登記在胡姓人頭名下，結果簡勾結連，由連向法院提告，要求胡男給付500萬價金，卻遭法院駁回。黃不滿「被坑」提告，台北地院依背信罪判簡、連2人徒刑6月、3月，均得易科罰金。

黃家進是知名房市投資客「三黃一劉」之一，自封「帥過頭」，作風直率敢言，曾嗆央行前總裁彭淮南的打房政策，因在網路上揪團投資炒房而聞名。

判決指出，簡仲良任職於黃家進的安坑不動產公司，擔任黃的特別助理。黃以安坑公司在網路揪團集資購屋，再轉賣賺差價，指示簡負責回報屋況、尋找登記名義人、處理集資及購屋事宜。

4名網友共出資190萬元，投資購買新北市某4樓房屋，黃指示簡以劉姓人頭名義與屋主簽訂不動產買賣契約書，2011年5月將房產借名登記在劉名下，為免遭課徵奢侈稅，同年6月將房產改借名登記在連進賢名下，並指示簡交付人頭登記費1萬5000元予連，另1萬5000元餘款則約定於轉賣房屋後交付，翌年4月再將該房產改借名登記在胡姓人頭名下。

不料簡、連2人勾結，連於2012年7月向台北地院提起民事訴訟，對胡姓人頭請求給付房地買賣價金500萬元，但遭駁回確定，2人並未得逞，黃向北檢提告。台北地院依背信罪判簡、連2人徒刑6月、3月，得易科罰金18萬、9萬。全案可上訴。

不過，這非黃家進第一次被坑，他過去也因將房產登下在王姓女股東名下，被王女誆稱權狀遺失補件，將房產以400萬出售，一審依背信罪判王女徒刑1年，但高院認定王女犯罪所得僅224萬多元，改判徒刑8月確定。

(中時 )

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